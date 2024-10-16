"أدوبي" تُحدث ثورة في تصميم الفيديو مع Firefly الجديد

أعلنت شركة أدوبي (Adobe) اليوم، خلال مؤتمر Adobe MAX في ميامي بيتش، عن توسيع مجموعة نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي الخاصة بها لتشمل نموذج Firefly للفيديو، إلى جانب تحسينات جديدة على نماذج الصور والرسوميات والتصاميم. ويُعد هذا النموذج للفيديو، الذي يتوفر حاليًا في إصدار تجريبي محدود، الأول من نوعه المصمم ليكون آمنًا للاستخدام التجاري.

منذ إطلاق Firefly لأول مرة في مارس 2023، تم استخدامه لتوليد أكثر من 13 مليار صورة، وهو ما يعكس إقبالًا واسعًا من الشركات والعلامات التجارية الرائدة على تقنياته.





أدوات جديدة للمبدعين

أوضحت أدوبي أن نموذج Firefly للفيديو، المتاح في الإصدار التجريبي العام، يأتي لتعزيز إمكانات الذكاء الاصطناعي في تحرير المحتوى البصري، إذ يتيح للمبدعين إنتاج مقاطع فيديو من خلال أوامر نصية، إلى جانب ميزات مثل تعديل زوايا الكاميرا وتحريك الصور وتحويل الصور الثابتة إلى لقطات فيديو حيّة. كما يوفر النموذج إمكانات لتحرير الفيديو في برنامج Premiere Pro، مما يسهل تعديل الفجوات في المقاطع وتحسين الانتقالات بينها.







وبالإضافة إلى ذلك، شهدت النماذج الحالية تحسينات مثل:

تسريع توليد الصور إلى 4 أضعاف السرعة السابقة.

دعم أوامر نصية بأكثر من 100 لغة لتلبية احتياجات المستخدمين عالميًا.

إضافة ميزات متقدمة في فوتوشوب مثل مساحة العمل التوليدية، التي تساعد المصممين على ابتكار أفكار بصرية بسرعة وسهولة.

تحسين قدرات الرسوم المتجهية في Illustrator من خلال ميزات مثل إعادة التلوين التوليدي وإنشاء أنماط مخصصة.





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أطلقت أدوبي أيضًا مجموعة من الخدمات للمؤسسات، بما في ذلك أدوات تجريبية مثل الدبلجة والمزامنة الشفوية، التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لترجمة المحتوى الصوتي إلى لغات أخرى مع الحفاظ على صوت المتحدث الأصلي. كما تقدم ميزة الإنتاج الضخم لتحرير عدد كبير من الصور في وقت قصير، مما يُسهل مهام مثل تغيير حجم الصور أو إزالة الخلفيات.







أكدت أدوبي أن نماذج Firefly تم تطويرها باستخدام محتوى مرخص مثل الصور من Adobe Stock، لضمان التزامها بمبادئ الشركة المتعلقة بالشفافية والمساءلة. كما تدعم أدوبي استخدام اعتمادات المحتوى (Content Credentials) التي توفر معلومات حول كيفية إنشاء وتعديل المحتوى، مما يعزز الشفافية في إنتاج المحتوى الرقمي.







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يتوفر نموذج Firefly للفيديو حاليًا في إصدار تجريبي محدود عبر موقع Firefly.adobe.com، حيث يمكن للمستخدمين الانضمام إلى قائمة الانتظار لتجربة المزايا مجانًا خلال هذه المرحلة. وسيتم الكشف عن تفاصيل التسعير عند إطلاق النموذج بشكل رسمي.