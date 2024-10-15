مبادرة عالمية لـ«أبوظبي للغة العربية» في «فرانكفورت للكتاب»

أبوظبي (الاتحاد)

يشارك مركز أبوظبي للغة العربية في الدورة الـ 76 من معرض فرانكفورت للكتاب التي تقام في مدينة فرانكفورت الألمانية، خلال الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر الجاري، ببرنامج ثقافي متكامل، يتضمن إطلاق مبادرة عالمية، وتسليط الضوء على مشروعاته، ومبادراته، وأبرز إصداراته، وصولاً إلى إبرام شراكات جديدة. وبالشراكة مع صحيفة «ذا ناشيونال» الإمارات، يُطلق المركز مبادرة «50 عملاً أدبياً مهماً من العالم العربي»، التي تستعرض قائمة مختارة من خمسين عملاً روائياً وشعرياً مهماً، لمؤلفين من العالم العربي، مما يسهم في إنشاء مرجع دائم للقراء، والمجتمع الدولي للنشر.

وتنظم جائزة الشيخ زايد للكتاب حفل استقبال لاستكشاف الفرص المتاحة للناشرين، والمترجمين، والمؤلفين، والشركاء الاستراتيجيين، وصولاً إلى تعزيز فرص التواصل وعقد الشراكات، بالإضافة إلى عرض إصدارات للمركز في جناحه ضمن مشروعي «كلمة»، و«إصدارات»، وغيرها من القصص والروايات وسير الرحلات.

كما ينظم المركز بالتعاون مع مؤسسة «ليتبروم» الثقافية جلسة «الفلسفة في الإسلام: تاريخ حيّ»، التي يناقش فيها الدكتور فرانك غريفيل والمترجم شتيفان فايدنر والفيلسوف أحمد ميلاد كريمي، كتاب «بناء الفلسفة ما بعد الكلاسيكية في الإسلام».

وتسلط جلسة «من الأسس التاريخية إلى السرديات الحديثة: تطور الأدب المصري»، بمشاركة الدكتورة الروائية ريم بسيوني، والمستعربة باربرا وينكلر، والمترجم شتيفان فايدنر، الضوء على دور الروايات التاريخية، والأثر الأوسع للأدب.

وقال الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية: «تنسجم المشاركة مع أهداف المركز واستراتيجيته في تعزيز التواصل، والشراكة مع الفعاليات، والمبادرات الثقافية في العالم، وتتلاءم مع الدور المحوري للمركز في دعم قطاع النشر، وتعزيز مكانة اللغة العربية، وحضورها عالمياً، والإضاءة على مكنوناتها ودورها الحضاري في نقل المعرفة، فمعرض فرانكفورت للكتاب فرصة مثالية لتحقيق مزيد من الانتشار لفعاليات المركز وإصداراته والتعريف بها بين الجمهور العالمي المتنوع، فضلاً عن إمكانية تعزيز التواصل مع رواد النشر وصناع الإبداع والأدب حول العالم».

وتفتح المشاركة المجال أمام المركز لتعزيز علاقات التعاون التي تجمعه مع العديد من الناشرين، والعاملين في القطاع، والمتخصصين والخبراء في صناعة الكتاب، وتتيح التعريف بأحدث مشاريعه، ومبادراته الرامية لدعم النشر، وحضور اللغة العربية، ومدّ جسور التلاقي الفكري والحضاري بين مختلف الثقافات. ويعد الحدث أكبر معرض للكتاب في العالم، ويشارك فيه هذا العام نحو 7500 ناشر من 100 دولة.