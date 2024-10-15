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التعليم والمعرفة

«منصة للتوزيع» تعزز فرص الناشرين الإماراتيين

«منصة للتوزيع» تعزز فرص الناشرين الإماراتيين
15 أكتوبر 2024 23:18

الشارقة (الاتحاد)
 تشارك «منصة للتوزيع» خلال شهر أكتوبر الجاري في معرض عمّان الدولي للكتاب 2024، والنسخة الأولى من معرض الفجيرة لكتاب الطفل، معزِّزةً فرص الناشرين الإماراتيين في الوصول إلى جمهور متنوع داخل الدولة وخارجها.وفي إطار جهودها الرامية إلى دعم الكتّاب والناشرين الإماراتيين والعرب في ترويج إبداعاتهم والاحتفاء بالمنتج الأدبي والفكري الإماراتي الغني على المنصات الثقافية الدولية، تعرض «منصة للتوزيع» في معرض عمّان الدولي الذي يُقام في المركز الأردني للمعارض الدولية 4100 كتاب تضم 654 عنواناً من أحدث إصدارات 67 دار نشر محلية. وعلى مدار فترة المعرض من 10 إلى 19 أكتوبر 2024، تتيح الشركة عبر هذه المجموعة المميزة للقارئ الأردني مصادر معرفية متنوعة تلبّي مختلف اهتماماته، وتبرز ثراء المشهد الثقافي الإماراتي وتنوّع إنتاجه الأدبي والمعرفي.
وتتوازى هذه الجهود مع مشاركة أخرى للشركة في معرض الفجيرة لكتاب الطفل 2024، الحدث الثقافي والتعليمي المبتكر الذي تستمر فعالياته من 13 حتى 19 أكتوبر في قاعة «البيت متوحد» في الإمارة بمشاركة 40 ناشراً من خمس دول. وتقدّم «منصة» في هذا المعرض باقة منتقاة من الكتب المخصّصة لتحفيز شغف القراءة لدى الأجيال الناشئة وتشجيع الإبداع والخيال لديها، حيث توفر للصغار فرصة استكشاف 385 عنواناً جذاباً من أبرز إنتاجات 52 دار نشر محلية، بإجمالي 2000 كتاب.
وأكدت «منصة للتوزيع» أهمية هذه المعارض بوصفها منصات رائدة لتعزيز الحوار والتبادل الفكري والإبداعي بين الثقافات، وتشجيع حب القراءة والاطلاع لدى الأجيال، فضلاً عن كونها من المنافذ المهمة لإيصال الكتاب الإماراتي والعربي إلى أوسع شريحة ممكنة من جمهور القرّاء في الإمارات والعالم، ودعم صنّاع الكتاب في الدولة.

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