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التعليم والمعرفة

مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة تشارك بـ«فرانكفورت للكتاب»

مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة تشارك بـ«فرانكفورت للكتاب»
15 أكتوبر 2024 23:21

 دبي (وام)
 تشارك مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، في فعاليات الدورة الخامسة والسبعين لمعرض فرانكفورت الدولي للكتاب، 2024 الذي ينطلق غداً ويستمر حتى 20 أكتوبر الجاري، من خلال أجندة غنية تتضمن عدداً من الجلسات النقاشية والأنشطة المعرفية، وتهدف المشاركة إلى تعزيز حضور المؤسسة عالمياً وترسيخ دور مشاريعها ومبادراتها النوعية، عبر التواجد المستمر والمشاركة الفعالة في أبرز المنصات المعرفية الدولية، استكمالاً لسعيها الدؤوب لتعزيز مسارات إنتاج المعرفة ونشرها محلياً وعالمياً.وتشارك المؤسسة في المعرض بسلسلة من الجلسات الحوارية واللقاءات والفعاليات المعرفية، التي تستضيف نخبة من الخبراء والباحثين في مختلف المجالات، وذلك تحت مظلة مبادرة «حوارات المعرفة»، التي تناقش أهم التحديات المعرفية والتنموية، وتسلط الضوء على الفرص غير المستغلّة والتجارب المفيدة التي يقدمها خبراء من مختلف المجالات، إلى جانب مبادرات أخرى مثل «برنامج دبي الدولي للكتابة» و«مركز المعرفة الرقمي».
من جانبه، قال جمال بن حويرب، المدير التنفيذي للمؤسسة: إن المشاركة بمعرض فرانكفورت الدولي للكتاب تؤكد التزام المؤسسة بدورها الحيوي في نشر المعرفة، وتعزيز حواراتها على مستوى العالم، كونه من أبرز المنصات العالمية المعنية بصناعة النشر، التي تجمع الخبراء والرواد في مجال المعرفة من مختلف الدول، ومن خلال هذه المشاركة تهدف إلى تسليط الضوء على المبادرات المعرفية الرائدة التي تنفذها، وتعزيز الشراكات مع دور النشر العالمية، وتوسيع آفاق التعاون في المشاريع التي تدعم نشر المعرفة بجميع اللغات والثقافات.

مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة
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