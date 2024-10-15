«الفجيرة لكتاب الطفل» يناقش الخيال والفانتازيا

الفجيرة (وام)

واصل معرض الفجيرة لكتاب الطفل فعالياته لليوم الثالث بتقديم حزمة من البرامج والورش الثقافية التوعوية والجلسات الحوارية وتوقيع الكتب، إضافة إلى مجموعة من الأنشطة المتميزة التي تخاطب خيال الصغار، وتفتح لهم آفاقاً واسعةً للإبداع، بمشاركة عدد من الكتاب والمختصين في أدب الطفل، والمؤثرين الذين عكسوا تجاربهم في سرد القصص، وغرس حب القراءة في نفوس الأطفال.وجرى خلال اليوم الثالث من المعرض في جناح بيت الفلسفة توقيع كتاب «سلسلة قصص فلسفية» من تأليف أطفال مخيم بيت الفلسفة الصيفي، ويتناول موضوعات فلسفية حيوية، مثل مشاعر الخوف، الصدق، الذكاء العاطفي، قيم الخير والشر، العلم والصداقة، ‎ويمتاز بأسلوب سرد قصصي فلسفي، ويطرح تساؤلات عميقة حول مفاهيم إنسانية يساهم عبرها في تعزيز التفكير الفلسفي والتساؤل لدى الأطفال.

ووسط تفاعل وإقبال كبير من الأطفال، نظم المعرض قراءة قصصية بعنوان «ممحاة الأكاذيب»، قدمتها عائشة الخيال النائب الأول لرئيس البرلمان الإماراتي للطفل والكاتبة في أدب الأطفال.

ومن خلال الورشة، حرصت عائشة الخيال على تعليم الأطفال أهمية التفكير، وأن الشجاعة السبيل لمواجهة الحقائق، واكتساب القيم النبيلة.

واختتمت فعاليات ثالث أيام المعرض بجلسة حوارية مميزة تحدثت فيها الكاتبة الإماراتية المتخصصة في أدب الطفل، نادية النجار، وحاورها غيث الحوسني وتناولت عالم الخيال والفانتازيا، وقدمت معلومات شاملة حول مفهوم وتاريخ هذا النوع الأدبي الفريد، واستعرضت تطور أدب الخيال في الأدب العالمي والعربي والإماراتي، مؤكدة أهمية المطالعة للأطفال في تنمية خيالهم ووعيهم.