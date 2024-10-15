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التعليم والمعرفة

«فضاءات من نور» رسالة تسامح وسلام

«فضاءات من نور» رسالة تسامح وسلام
16 أكتوبر 2024 00:54

أبوظبي (وام)

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عززت جائزة «فضاءات من نور» للتصوير الضوئي التي أطلقها مركز جامع الشيخ زايد الكبير في دورتها الثامنة، تحت شعار «السلام بمفهومه العالمي»، رسالتها الحضارية، من خلال المعرض المتنقل المصاحب للجائزة، والذي دشنت محطته الحالية في «الغاليريا مول»؛ بهدف إطلاع أكبر شريحة من سكان العاصمة أبوظبي وزوارها، من مختلف الثقافات، على رسالة الجائزة في نشر قيم التسامح والتعايش والسلام.
وسبق أن تنقل المعرض بين ثماني وجهات مختلفة في الدولة شملت كلاً من معرض ومؤتمر الكونغرس العالمي للإعلام، والأرشيف والمكتبة الوطنية، ومكتبة محمد بن راشد، وفندق إرث، ومنارة السعديات، و06 مول، وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، و«سوق الجامع» المحاذي لجامع الشيخ زايد الكبير. ومن المقرر أن تشمل جولة المعرض في المستقبل القريب عدداً من المؤسسات والمراكز المهمة في الدولة، لتشجيع مختلف فئات المجتمع على المشاركة في الجائزة.
ويضم المعرض المتنقل لـ«جائزة فضاءات من نور» عدداً من الصور المتميزة للجائزة على مدار مواسمها السابقة، والتي تعبر في مجملها عن المفاهيم الإنسانية للتسامح والسلام، إيماناً من المركز بالدور المؤثر للصورة كواحدة من أفضل وسائل التواصل بين مختلف الشعوب والثقافات.
ولقي المعرض إقبالاً جماهيرياً كبيراً، لمحتواه اللافت من نتاج الجائزة على مدى مواسمها السابقة والذي تمثّل بـ32 صورة فوتوغرافية من أجمل ما التقطته عدسات المصورين الذين شاركوا في دورات الجائزة السابقة.

التصوير الضوئي
الكونغرس العالمي للإعلام
الأرشيف والمكتبة الوطنية
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