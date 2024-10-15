«الشارقة للتراث» يحتفي بتخريج دفعة جديدة من «الدبلومات المهنية»



الشارقة (وام)

احتفى معهد الشارقة للتراث بتخريج دفعة جديدة من طلاب وطالبات برنامج الدبلومات المهنية 2024 -2025، وذلك بمقر مركز المنظمات الدولية للتراث الثقافي التابع للمعهد.وقال الدكتور عبدالعزيز المسلّم، رئيس المعهد، الذي سلم شهادات التخرج لـ88 طالباً وطالبة: إن هذا اليوم تتويج لمسيرة طويلة من التعلّم والعطاء والجهد المتواصل لهؤلاء الخريجين الذين سيحملون رسالة الحفاظ على التراث الغني، والهوية الثقافية التي تمثل عمق وجودنا وأصالة تاريخنا.

وأشاد بالدورالريادي لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الداعم الأول لكل ما يتعلق بالثقافة والفكر والعلم والتراث في الإمارة وجهوده المتواصلة التي جعلت من الشارقة نموذجاً عالمياً في مجال الحفاظ على التراث.

من جانبه، قال الدكتور خالد الشحي، مدير الإدارة الأكاديمية بمعهد الشارقة للتراث،: إن المعهد عمل على مدى سنوات طويلة على وضع الأطر العلمية للسياسات التعليمية المتعلقة بالتراث الثقافي، وفق أحدث المناهج المعاصرة ونحن اليوم نحتفل بتخريج جيل جديد من الطلبة الذين بذلوا جهوداً مضنية في سبيل العلم، واكتساب المعرفة التراثية لصون هويتنا ونقلها للأجيال القادمة، ليكونوا مصدر إلهام لتعزيز الوعي بأهمية التراث وضمان استمراره، مؤكداً أن المعهد يعزز التزامه الراسخ بمواصلة تطوير المناهج التعليمية، والمساهمة في تمكين دور التراث في بناء الهوية الوطنية والحفاظ على الموروث الثقافي الذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ من روح الإمارات.

وأعلن معهد الشارقة للتراث عن بدء الدراسة بالمؤهلات الوطنية عند المستوى الخامس 21 أكتوبر الجاري، فيما يجري العمل على تطوير هذه المؤهلات لتصبح دبلومات معتمدة من وزارة التربية والتعليم على المستوى الاتحادي، بما يسهم في تعزيز موقع دولة الإمارات منارة للتراث الثقافي والتعليم المتخصص في هذا المجال.