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الصين تطلق قمراً اصطناعياً جديداً لرصد الأرض

أرشيفية
16 أكتوبر 2024 07:23

أعلنت الصين اليوم الأربعاء إطلاق قمر اصطناعي جديد لرصد الأرض، وذلك من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الاصطناعية بشمال غربي الصين، حسبما ذكرت تقارير إخبارية رسمية.
وذكرت وكالة أنباء شنخوا الرسمية الصينية أن إطلاق القمر الاصطناعي "قاوفن12- 05" تم في الساعة 0745 صباحا بتوقيت بكين (2345 من مساء الثلاثاء بتوقيت جرينتش)، على متن صاروخ حامل من طراز "لونج مارش4- سي"، ودخل المدار المخطط له بنجاح.
وسيستخدم هذا القمر الاصطناعي في مجموعة متنوعة من المجالات، مثل مسح الأراضي والتخطيط الحضري وتصميم شبكات الطرق وتقدير غلة المحاصيل والإغاثة من الكوارث. وتعد هذه المهمة الرحلة رقم 540 لسلسلة الصواريخ الحاملة من طراز "لونج مارش".

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المصدر: وكالات
كوكب الأرض
الصين
قمر اصطناعي
الأقمار الاصطناعية
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