"أندرويد 15" متاح الآن: حماية ذكية وتحسينات للأجهزة القابلة للطي

بدأت اليوم عملية طرح "أندرويد 15" رسميًا على أجهزة "بيكسل"، حاملاً معه مجموعة من الميزات والتحديثات التي تهدف إلى تحسين الأمان وتطوير الأداء على الهواتف والأجهزة اللوحية القابلة للطي.



يتضمن هذا الإصدار تحسينات في حماية البيانات الشخصية والمالية، مع تطوير أدوات جديدة للمساعدة في إنجاز المهام على الشاشات الكبيرة، إلى جانب تحديثات على مستوى الكاميرا والرسائل وكلمات المرور.







تعزيز الحماية من السرقة واسترداد الأجهزة



يقدم "أندرويد 15" نظامًا جديدًا للحماية من السرقة يعتمد على الذكاء الاصطناعي. يُعرف هذا النظام باسم "قفل اكتشاف السرقة"، ويقوم بقفل الجهاز تلقائيًا إذا اكتشف أنه قد تم الاستيلاء عليه أثناء الركض أو القيادة. كما يمكن للمستخدمين قفل أجهزتهم عن بُعد باستخدام أرقام هواتفهم وإجراء تحقق أمني سريع.







بالإضافة إلى ذلك، يُضيف النظام الجديد طبقات إضافية من الحماية، مثل طلب المصادقة قبل تغيير إعدادات حساسة كإزالة شريحة الاتصال (SIM) أو تعطيل خاصية "اعثر على جهازي". عند رصد عدة محاولات فاشلة للوصول إلى التطبيقات أو الإعدادات، سيتم قفل الجهاز تلقائيًا، ما يحد من إمكانية إعادة ضبطه أو بيعه، ويُسهم في ردع السرقات قبل وقوعها.





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مساحة خاصة لتطبيقاتك الحساسة





يُقدّم "أندرويد 15" ميزة جديدة تُعرف بـ"المساحة الخاصة"، وهي أشبه بخزنة رقمية تُتيح للمستخدمين حفظ تطبيقاتهم الحساسة مثل تطبيقات التواصل الاجتماعي أو التطبيقات البنكية.

تظل هذه التطبيقات مخفية عن قائمة التطبيقات والإشعارات وحتى من الإعدادات، ولا يمكن الوصول إليها إلا بعد تجاوز طبقة إضافية من المصادقة. يمكن أيضًا إخفاء وجود هذه المساحة عن العرض بالكامل، ما يعزز الخصوصية بشكل أكبر.







تحسين تجربة الأجهزة القابلة للطي والأجهزة اللوحية







يتضمن التحديث ميزات جديدة مخصصة للأجهزة اللوحية والهواتف القابلة للطي، ما يُسهّل أداء المهام المتعددة. أصبح بإمكان المستخدمين تثبيت شريط المهام أو إخفاؤه لتخصيص الواجهة وفقًا لتفضيلاتهم. كما يمكن الآن إقران التطبيقات معًا بحيث تُفتح في نفس الوقت، مثل "جيميل" و"جوجل درايف"، مما يُسهل سحب الملفات وإفلاتها بين التطبيقات في وضع الشاشة المنقسمة.

تُتيح ميزة "إقران التطبيقات" أيضًا حفظ أكثر التطبيقات استخدامًا في صورة أيقونة واحدة، بحيث يمكن للمستخدم تشغيلها معًا بنقرة واحدة لزيادة الإنتاجية.







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تحسينات في الكاميرا وتسجيل الدخول والرسائل



يتضمن "أندرويد 15" تحسينات ملحوظة في التصوير والرسائل وكلمات المرور. ميزة "Low Light Boost" الجديدة تُحسن أداء الكاميرا في ظروف الإضاءة المنخفضة، كما أصبحت تطبيقات الطرف الثالث تتمتع بتحكم أفضل في الكاميرا، مثل التحكم الدقيق في تشغيل الفلاش.

بالإضافة إلى ذلك، أصبح بإمكان تطبيقات المراسلة التابعة لشركات الاتصالات استخدام الاتصال عبر الأقمار الصناعية لإرسال واستقبال الرسائل في حال عدم توفر شبكة جوال أو اتصال بالإنترنت. كما توفر التطبيقات التي تدعم تقنية "Passkeys" إمكانية تسجيل الدخول بنقرة واحدة، ما يعزز تجربة المستخدم ويُسهّل الوصول الآمن إلى الحسابات.

تجربة محسنة وتحديثات مستقبلية







يُعد "أندرويد 15" خطوة كبيرة نحو جعل أجهزة "أندرويد" أكثر ذكاءً وأمانًا، مع وعود بمزيد من التحسينات في المستقبل. يمكن للمستخدمين تجربة هذه الميزات الآن على أجهزة "بيكسل"، مع توقع وصول التحديث إلى مزيد من الأجهزة قريبًا.