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التعليم والمعرفة

عروض مسرحية تجمع جمهور «الشارقة للكتاب» 2024

ملصق مسرحية "ترينو"
17 أكتوبر 2024 21:57

الشارقة (الاتحاد)
 يشهد برنامج فعاليات الدورة الـ 43 من «معرض الشارقة الدولي للكتاب»، الذي يقام في الفترة من 6-17 نوفمبر المقبل في مركز إكسبو الشارقة، عروضاً مسرحية ثقافية وفكاهية تجمع جمهور المعرض من جميع الفئات العمرية، منها المسرحية الثقافية «ترينو»، ومسرحية الرعب الفكاهية «الياثوم»، التي تجسد التزام المعرض بإثراء تجربة الجمهور والزوار والقراء، والتأكيد على دوره في جمع الثقافة والفن والأدب المسرحي في إطار ترفيهي شيق وهادف.
«ترينو»
يقام عرض مسرحية «ترينو» يوم الجمعة 8 نوفمبر من الساعة 7:30 حتى 8:45 مساءً، وتعاد يوم السبت 9 نوفمبر من الساعة 5:45 حتى 7:00 مساءً. تدور أحداثها حول حياة 3 فتيات تصل إليهن دعوة خاصة للمشاركة في رحلة فريدة تشكل رحلة العمر في قطار حافل بالألغاز يمر على دول وبلدان عديدة، من أجل تحقيق التعايش مع جميع شعوب وثقافات العالم.
تشكل المسرحية دعوة للحوار والتفاهم والتعايش الثقافي، وهي من بطولة الجود البعنون، الجوري البعنون، وضحة الأيوب، ويمكن شراء التذاكر في منطقة الاستقبال وتسجيل الزوار.

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  • ملصق مسرحية
    ملصق مسرحية "الياثوم"

«الياثوم».. تأكيد أهمية التماسك المجتمعي
أما مسرحية «الياثوم»، فتقام يومي الجمعة والسبت 15 و16 نوفمبر من الساعة الثامنة حتى العاشرة مساءً، وهي مسرحية اجتماعية تدور في إطار كوميدي مرعب، لتناقش بعض الظواهر الاجتماعية الطارئة، التي ينبغي الانتباه لمخاطرها على التماسك المجتمعي مع العمل على تفاديها والقضاء عليها.
تؤكد المسرحية على أهمية التماسك المجتمعي وضرورة حمايته والتغلب على كافة التحديات التي تواجهه، وهي من بطولة عبد الرحمن العقل، وزهرة عرفات، وفهد البناي، ومحمد الرمضان، ونايف العنزي، ولمى أمير، وتتوفر التذاكر في منطقة الاستقبال وتسجيل الزوار في المعرض.

معرض الشارقة الدولي للكتاب
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