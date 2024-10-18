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هل تتبادل "ريلز" مع أصدقائك؟ ميزة جديدة لتنظيم المحتوى المشترك على إنستجرام

هل تتبادل "ريلز" مع أصدقائك؟ ميزة جديدة لتنظيم المحتوى المشترك على إنستجرام
18 أكتوبر 2024 14:55

تعمل إنستجرام على تطوير قسم جديد في التطبيق يحمل اسم "المكتبة الاجتماعية"، يتيح للمستخدمين الوصول بسهولة إلى المحتويات التي تمت مشاركتها في المحادثات، إلى جانب المنشورات المحفوظة أو المعجب بها، وفقًا لصورة شاركها المطور والأخصائي في التقنية أليساندرو بالوزي.  


 

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تشير الصورة التي تم نشرها إلى أن هذا القسم الجديد سيضم المنشورات، الـ Reels، ووسائط أخرى تم مشاركتها أو تلقيها في المحادثات، إضافة إلى المحتوى الذي أعجبك أو حفظته. يظهر في الصورة رمز عدسة مكبّرة، ما يشير إلى أن البحث عن المحتويات سيكون ممكنًا، مما يسهل العثور على منشورات أو Reels بسرعة.  



 

 

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لم تعلن شركة ميتا بعد عن موعد إطلاق هذه الميزة للجمهور، كما لم تعلق الشركة بعد على هذه التسريبات.  


يُذكر أن بالوزي رصد أيضًا ميزة جديدة قد تتيح للمستخدمين مشاركة تعليقات إنستغرام كمنشورات على تطبيق Threads.

المصدر: وكالات
منصات التواصل الاجتماعي
الأصدقاء
محتوى
إنستجرام
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