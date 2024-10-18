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جوجل تطلق ميزة جديدة للعثور على أرخص تذاكر الطيران

جوجل تطلق ميزة جديدة للعثور على أرخص تذاكر الطيران
18 أكتوبر 2024 14:54

أعلنت "Google Flights" عن إطلاق ميزة جديدة تهدف إلى تسهيل عملية البحث عن أرخص تذاكر الطيران.
فمن خلال التبويب الجديد "الأرخص"، سيتمكن المستخدمون من رؤية الخيارات المتاحة لهم مع التركيز على الأسعار فقط، دون الأخذ في الاعتبار العوامل الأخرى مثل طول الرحلة أو أوقات التوقف.

عادةً ما يظهر في نتائج البحث عبر "Google Flights" مجموعة من الخيارات، ولكن ليس بالضرورة أن تكون هذه الخيارات هي الأرخص.


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حيث تعتمد خوارزميات البحث والتصنيف على عدة عوامل، مما قد يؤثر على النتائج التي تظهر أمام المستخدمين. ومع ذلك، فإن التبويب الجديد سيساعد في تصفية الخيارات بناءً على السعر فقط، مما يعني أن المستخدمين سيحصلون على قائمة شاملة بأقل الأسعار المتاحة.

ستقوم "Google Flights" ببناء مسارات سفر تشمل خيارات مثل التوقفات الطويلة أو استخدام رحلات مختلطة من شركات طيران ومواقع حجز مختلفة، بالإضافة إلى المطارات القريبة.

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يتيح ذلك للمستخدمين الاطلاع على أرخص الخيارات المتاحة، وإذا أعجبهم ما يرونه، سيتم توجيههم إلى المواقع المناسبة لإتمام عملية الحجز.

 

 

 

تقول "جوجل" إن هذه الميزة الجديدة ستبدأ بالانتشار عالميًا على مدار الأسبوعين القادمين، مع وجود دلائل بالفعل على ظهور التبويب في بعض الحسابات.


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ورغم أن بعض المستخدمين قد يجدون صعوبة في تقبل التنازلات التي يتعين عليهم القيام بها للحصول على أقل الأسعار، إلا أن هذه الميزة ستكون مفيدة جدًا للمسافرين ذوي الميزانية المحدودة.

المصدر: وكالات
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