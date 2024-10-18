مركز جمعة الماجد يُسلِّط الضوء على مستقبل إدارة الوثائق

دبي (الاتحاد)

بمناسبة يوم الوثيقة العربية الذي يوافق السابع عشر من شهر أكتوبر من كل عام، نظم مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية في القاهرة، يوم أمس الخميس، ندوة افتراضية عبر المنصة الإلكترونية بعنوان «الذكاء الاصطناعي: مستقبل إدارة الوثائق وضبط خطط حفظها ومدد استبقائها».

شارك في اللقاء الأستاذة أشواق المرزوقي، باحثة متخصصة في إدارة التراث الثقافي السعودي، والدكتور محمود محمد عبدالعليم، اختصاصي الأرشيف والوثائق في مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي.

بدأت الندوة مع أشواق المرزوقي، التي تناولت في عرضها التقديمي مفهوم الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المتعددة، ودوره في دعم المؤسسات المتجهة نحو التحول الرقمي.

كما تحدثت عن كيفية مساهمته في بناء مستقبل أكثر ذكاءً ومرونة، مستعرضةً الفوائد المتعددة للذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى التحديات والمخاطر التي قد يطرحها.

وتحدث الدكتور محمود عن آليات توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتقنيات التعلم الآلي، والتحليلات الذكية المنبثقة عن هذه التقنيات لبناء منظومة لإدارة الوثائق وضبط مُدد استبقائها.

كما أوضح منهجية بناء جداول مُدد الحفظ والاستبقاء في المؤسسات، وعرض نماذج وتجارب من المشروعات العربية والدولية.

واختتم بشرح أهم الأنظمة الإلكترونية المختصة بإدارة الوثائق والمستخدمة لتقنيات الذكاء الاصطناعي، موضحاً كيفية تطبيق هذه التقنيات في التعلم الآلي لبناء خطط حفظ الملفات، وخطط التصنيف، وجداول مُدد الاستبقاء بصورة ذكية.