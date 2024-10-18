السبت 19 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

مكتبة محمد بن راشد تفتح باب التسجيل لـ«دبي للمكتبات 2024»

مكتبة محمد بن راشد
19 أكتوبر 2024 01:05

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
خالد بن محمد بن زايد: تعزيز التنافسية الوطنية في المجالات البحثية والتكنولوجية
الإمارات تنضم إلى الالتزامات المشتركة لدعم «الأونروا»

أعلنت مكتبة محمد بن راشد، فتح باب التسجيل لحضور فعاليات الدورة الأولى من مؤتمر دبي الدولي للمكتبات 2024، الحدث الأبرز على مستوى المؤتمرات والفعاليات المحلية والدولية في قطاع المكتبات، والذي يُنظم تحت شعار «مكتباتنا: الماضي، الحاضر، والمستقبل»، خلال الفترة بين 15 إلى 17 نوفمبر المقبل، بمشاركة أكثر من 25 دولة وأكثر من 60 متحدثاً من حول العالم. 
ويستقطب المؤتمر نخبة من المتخصصين والمهنيين والخبراء من جميع أنحاء العالم لتبادل الأفكار والخبرات، والتعرف على أحدث الممارسات في قطاع المكتبات والمعلومات، من بينهم: معالي الدكتور زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لرئيس الدولة، والرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، والدكتور سعيد مبارك بن خرباش، المدير التنفيذي لقطاع الفنون والآداب في هيئة الثقافة والفنون في دبي، وفهد المعمري رئيس جمعية الإمارات للمكتبات.
ويشارك في المؤتمر العديد من الشخصيات البارزة، ويتضمن اليوم الأول  سلسلة من الجلسات الرئيسة، وذلك بمشاركة مجموعة من الخبراء، والمختصين في المكتبات العالمية.
ويركز اليوم الثاني على دور جمعيات المكتبات في دعم وتنمية المهارات المهنية، وأهمية الأرشيف، ومستقبل المكتبات الأكاديمية والمدرسية، والطباعة المستدامة وغيرها من المحاور.
ويناقش المؤتمر في يومه الثالث التحديات التي تواجه مدراء المكتبات في ظل التحول الرقمي، ودور المكتبات الوطنية في بناء الهوية الوطنية، وأدب الأطفال بالمكتبات العامة، ودور المصادر المفتوحة في تعزيز الموارد العالمية، وكيف ستصبح المكتبات متاحف المستقبل.
ويهدف مؤتمر دبي الدولي للمكتبات في دورته الأولى إلى إبراز دور المكتبات في تبادل المعرفة عالمياً، وتعزيز مكانة دبي كمحور ثقافي رائد، والاحتفاء بالمكتبات كرموز ثقافية. 
وتشهد مكتبة محمد بن راشد، خلال فترة انعقاد مؤتمر دبي الدولي للمكتبات 2024، اجتماع مديري المكتبات الوطنية في آسيا وأوقيانوسيا (CDNLAO) لعام 2024، والذي تستضيفه بالتعاون مع الأرشيف والمكتبة الوطنية في دولة الإمارات.

دبي
الإمارات
مكتبة محمد بن راشد
المكتبات
مؤتمر المكتبات
آخر الأخبار
فلسطينيون يؤدون صلاة الجمعة بجوار مبانٍ مدمرة في جنوب غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
200 ألف فلسطيني بلا طعام في جباليا منذ 14 يوماً
اليوم 01:09
دونالد ترامب وكامالا هاريس
الأخبار العالمية
ترامب وهاريس يستميلان العرب الأميركيين في ميشيغان
اليوم 01:09
سيارات تابعة للأمم المتحدة في صنعاء (أرشيفية)
الأخبار العالمية
تشديد أميركي أممي على ضرورة إفراج الحوثي عن الموظفين المختطفين
اليوم 01:09
عناصر من الجيش الأردني
الأخبار العالمية
الأردن ينفي اجتياز عسكريين حدوده الغربية نحو إسرائيل
اليوم 01:09
جورجيا ميلوني ونجيب ميقاتي خلال مؤتمر صحفي في بيروت (رويترز)
الأخبار العالمية
لبنان: الحل الدبلوماسي مقدم على الحرب والعنف والدمار
اليوم 01:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©