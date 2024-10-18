مكتبة محمد بن راشد تفتح باب التسجيل لـ«دبي للمكتبات 2024»

دبي (الاتحاد)

أعلنت مكتبة محمد بن راشد، فتح باب التسجيل لحضور فعاليات الدورة الأولى من مؤتمر دبي الدولي للمكتبات 2024، الحدث الأبرز على مستوى المؤتمرات والفعاليات المحلية والدولية في قطاع المكتبات، والذي يُنظم تحت شعار «مكتباتنا: الماضي، الحاضر، والمستقبل»، خلال الفترة بين 15 إلى 17 نوفمبر المقبل، بمشاركة أكثر من 25 دولة وأكثر من 60 متحدثاً من حول العالم.

ويستقطب المؤتمر نخبة من المتخصصين والمهنيين والخبراء من جميع أنحاء العالم لتبادل الأفكار والخبرات، والتعرف على أحدث الممارسات في قطاع المكتبات والمعلومات، من بينهم: معالي الدكتور زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لرئيس الدولة، والرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، والدكتور سعيد مبارك بن خرباش، المدير التنفيذي لقطاع الفنون والآداب في هيئة الثقافة والفنون في دبي، وفهد المعمري رئيس جمعية الإمارات للمكتبات.

ويشارك في المؤتمر العديد من الشخصيات البارزة، ويتضمن اليوم الأول سلسلة من الجلسات الرئيسة، وذلك بمشاركة مجموعة من الخبراء، والمختصين في المكتبات العالمية.

ويركز اليوم الثاني على دور جمعيات المكتبات في دعم وتنمية المهارات المهنية، وأهمية الأرشيف، ومستقبل المكتبات الأكاديمية والمدرسية، والطباعة المستدامة وغيرها من المحاور.

ويناقش المؤتمر في يومه الثالث التحديات التي تواجه مدراء المكتبات في ظل التحول الرقمي، ودور المكتبات الوطنية في بناء الهوية الوطنية، وأدب الأطفال بالمكتبات العامة، ودور المصادر المفتوحة في تعزيز الموارد العالمية، وكيف ستصبح المكتبات متاحف المستقبل.

ويهدف مؤتمر دبي الدولي للمكتبات في دورته الأولى إلى إبراز دور المكتبات في تبادل المعرفة عالمياً، وتعزيز مكانة دبي كمحور ثقافي رائد، والاحتفاء بالمكتبات كرموز ثقافية.

وتشهد مكتبة محمد بن راشد، خلال فترة انعقاد مؤتمر دبي الدولي للمكتبات 2024، اجتماع مديري المكتبات الوطنية في آسيا وأوقيانوسيا (CDNLAO) لعام 2024، والذي تستضيفه بالتعاون مع الأرشيف والمكتبة الوطنية في دولة الإمارات.