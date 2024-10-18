راشد الشرقي يشهد انطلاق «الفجيرة الدولي للخط والزخرفة»

الفجيرة (وام)

تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، شهد الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، انطلاق فعاليات «مؤتمر الفجيرة السنوي للخط والزخرفة»، الذي تنظمه مدرسة الخط والزخرفة بالفجيرة.

وأكّد الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي دور المؤتمر في تسليط الضوء على مكانة الخط العربي والفنون التقليدية في التاريخ والحضارة الإسلامية وتشكيل الهوية الثقافية ومظاهرها في مختلف جوانب الحياة.

ونوّه إلى الاهتمام الذي تُوليه حكومة الفجيرة بالفنون عامة، والفن الإسلامي خاصة، ودعم ومتابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، للمشاريع الثقافية والفنية التي تسهم في إبراز ونشر عناصر الموروث الثقافي وجمالياته، وتعزيز تنافسية إمارة الفجيرة في قطاع الثقافة والفنون والصناعات الإبداعية على مستوى الدولة، والمستوى العالمي.

وقالت الدكتورة إسراء الهمل، مديرة مدرسة الخط والزخرفة، في كلمتها خلال افتتاح المؤتمر، إنّ هذا الحدث يسهم في نشر المعرفة حول مواضيع الخط العربي والزخرفة، ويستقطب الخطّاطين والفنانين والأساتذة من مختلف دول العالم لطرح رُؤاهم وأفكارهم وتجاربهم حول مواضيع المؤتمر، وفتح آفاقٍ جديدة من الإلهام والإبداع.

حضر انطلاق المؤتمر الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، ونخبة من الفنانين والمهتمين وضيوف المؤتمر.