«إيكروم الشارقة» ينظم دورة «الحفظ الإنشائي للمباني التراثية»

الشارقة (وام)

انطلقت، أمس، فعاليات الدورة التدريبية التي ينظمها افتراضياً المركز الدولي لدراسة حفظ وترميم الممتلكات الثقافية، ومركز إيكروم الإقليمي في الشارقة، بعنوان «الحفظ الإنشائي للمباني التراثية»، والتي تستمر حتى 10 نوفمبر المقبل، بمشاركة 275 متدرباً من 24 دولة من المنطقة العربية والعالم.

وتهدف الدورة إلى تعريف المشاركين بأهمية الحفظ الإنشائي ضمن عملية الإدارة والحفظ المتكاملة للمباني التاريخية.

وقال المهندس أنور سابق، مسؤول مشاريع الاستشارات الفنية وبرامج التدريب في مركز إيكروم الإقليمي في الشارقة: «تأتي الدورة ضمن سياق برنامج التدريب وتأهيل القدرات في مركز إيكروم الإقليمي في الشارقة والمتضمن مكونين، الأول هو التأهيل الأكاديمي البحثي من خلال ماجستير إدارة حفظ التراث الثقافي بالتعاون مع جامعة الشارقة، والثاني هو التأهيل الاحترافي العملي للمهارات من خلال الدورات التدريبية الموسمية».