الإثنين 21 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

إطلاق "شات جي.بي.تي" لنظام "ويندوز".. مزايا وتحسينات جديدة

إطلاق نسخة من"شات جي.بي.تي" لنظام "ويندوز"
20 أكتوبر 2024 10:52

أبوظبي- (وكالات) أعلنت شركة تقنيات الذكاء الاصطناعي أوبن أيه.آي  بدء اختبار نسخة مخصصة لنظام التشغيل ويندوز من تطبيق محادثة الذكاء الاصطناعي شات.جي.بي.تي. ونقل موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا عن أوبن أيه.آي القول إن النسخ المتاحة حاليا قاصرة على مستخدمي  شات جي.بي.تي بلس وتيمز وإنتربرايز وإيديو،  وأن النسخة الحالية من تطبيق شات جي.بي.تي لنظام  التشغيل ويندوز هي نسخة أولية، وأن النسخة الكاملة منه ستكون متاحة في وقت لاحق من العام الحالي.
اقرأ أيضاً.."أوبن إيه.آي" تكشف عن نموذج جديد للذكاء الاصطناعي

  • إطلاق نسخة من

أبرز المزايا
وكتبت شركة أوب.أيه.آي  "مع طرح إصدار رسمي من تطبيق شات جي.بي.تي للكمبيوتر المكتبي، يمكن للمستخدم التعامل مع الملفات والصور باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وهذا التطبيق يتيح للمستخدم أحدث التحسينات في نموذج اللغة الكبير من أوبن ايه.آي، بما في ذلك  الوصول إلى أحدث وأذكى نموذج وهو أوبن أيه.آي صفر واحد-بريفيو".

أخبار ذات صلة
منتدى «الاتحاد» التاسع عشر ينطلق اليوم
الإمارات وروسيا.. «اقتصاد المستقبل» يرسم مسارات التعاون

ويمكن لتطبيق شات جي.بي.تي ويندوز العمل على أجهزة الكمبيوتر الشخصي التي تعمل بنظام التشغيل ويندوز 10، لكن الإمكانيات التي يوفرها حاليا محدودة مقارنة بعملاء الإصدرات الأخرى من شات جي.يي.تي. كما أن هذه النسخة لا تدعم المحادثة الصوتية، بما فيها خاصية وضع الصوت المتقدم. كما أن بعض الارتباطات مع جي.بي.تي ستور لا تعمل في هذا التطبيق.

  • إطلاق نسخة من

اقرأ أيضاً..هل تكون مادة الوعي الإعلامي الرقمي متطلباً جامعيّاً إلزاميّاً؟ 
اختصار جديد لتسهيل الوصول
كما هو الحال مع تطبيق شات جي.بي.تي لنظام التشغيل ماك أو.إس فإن شات جي.بي.تي ويندوز، يتيح للمستخدم تقليص حجمه إلى نافذة "مصاحبة" صغيرة بجوار تطبيقات أخرى أثناء العمل. كما يتيح تحميل الملفات والصور بحيث يقوم بتلخيص المستندات وإنشاء الصور باستخدام مولد الصور دال إي3 من أوبن أيه.آي.

تشات جي بي تي
شركة أوبن ايه آي
الذكاء الاصطناعي
الهواتف الذكية
آخر الأخبار
المؤشر نيكي يغلق على تراجع وسط ترقب لموسم نتائج الأعمال
اقتصاد
المؤشر نيكي يغلق على تراجع وسط ترقب لموسم نتائج الأعمال
اليوم 13:53
الصين ترفع سعر اليوان إلى مستوى جديد أمام الدولار
اقتصاد
«المركزي الصيني» يخفض أسعار الفائدة
اليوم 13:51
رئيس «مرسيدس» يطالب بإرجاء الجمارك الأوروبية على السيارات الكهربائية الصينية
اقتصاد
رئيس «مرسيدس» يطالب بإرجاء الجمارك الأوروبية على السيارات الكهربائية الصينية
اليوم 13:50
أسعار الذهب تواصل الصعود عالمياً
اقتصاد
أسعار الذهب عند ذروة جديدة
اليوم 13:40
ختام البطولة الوطنية لـ «جمعية الإمارات للخيول» و«السلطان» بطل الفحول
الرياضة
ختام البطولة الوطنية لـ «جمعية الإمارات للخيول» و«السلطان» بطل الفحول
اليوم 13:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©