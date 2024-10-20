100 مشارك من «ضيف الشرف» يقدمون 107 فعاليات في «الشارقة للكتاب» 2024

الشارقة (الاتحاد)

تجسيداً للعلاقات الثقافية والتاريخية المشتركة مع المملكة المغربية الشقيقة، ضيف شرف «معرض الشارقة الدولي للكتاب» في دورته الـ 43، التي تقام في الفترة من 6 وحتى 17 نوفمبر في «مركز إكسبو الشارقة»، تقدم المملكة برنامجاً ثقافياً متنوعاً يتضمن 107 فعاليات، تشهد مشاركة 100 مشارك من الكتّاب والأدباء والناشرين، منها 17 فعالية ثقافية، و36 فعالية فنية، و44 فعالية مخصصة للأطفال، إلى جانب 10 جلسات في ركن الطهي، وعروض مسرحية وأدائية.

ويوفر المعرض للجمهور فرصة استكشاف النتاج الثقافي المغربي وكنوز الأدب المغربي وتاريخه وثقافته وحضارته، من خلال الفعاليات الثقافية المتنوعة، والتعرف على الأدباء والمفكرين المغاربة على المستوى العربي والعالمي، إلى جانب الاستمتاع بمجموعة من الأنشطة، مثل الندوات والحلقات النقاشية والعروض المسرحية التي تغطي مختلف المجالات الثقافية، بالإضافة إلى 4000 عنوان تعرضها 22 دار نشر مغربية، مقدمة رصيداً ثقافياً متنوعاً يشمل كافة حقول الإنتاج الفكري والإبداعي المغربي.

يخصص المعرض رواقاً بمساحة 189 متراً مربعاً لاستضافة فعاليات برنامج المملكة المغربية ضيف شرف المعرض، وعرض مجموعة من المخطوطات النفيسة، والمقتنيات المتحفية، ولافتات عروض إلكترونية جدارية للتعريف بأبرز معالم المملكة المغربية، إلى جانب ركن تقديم الشاي الأخضر المغربي.

برامج متنوعة

تضم قائمة الضيوف المشاركين في البرنامج كوكبة من 100 شخصية مغربية مؤثرة، ويتناول البرنامج الثقافي المكثف موضوعات متنوعة تغطي تاريخ المملكة المغربية وتراثها، وحاضر الثقافة المغربية ومستقبلها، والأسئلة الكبرى المطروحة في ساحة البحث الأكاديمي والإبداعي والأدبي.

البرنامج الفني

يتضمن البرنامج الفني مجموعة من العروض الموسيقية والمسرحية والسينمائية. ففي مجال الموسيقى، يقدم الجناح ثلاث فرق تنتمي إلى أنماط فنية ومناطق جغرافية مختلفة. وعلى صعيد المسرح، تقدم فرقة "كواليس الفن والثقافة" مجموعة من العروض التي توظف التقنيات المسرحية لتقديم مادة تاريخية، في حين يتابع جمهور المعرض مجموعة من العروض السينمائية.

الطفل والمسرح والطهي

يتضمن برنامج الطفل محورين رئيسيين، الأول «رحلة في قلب التراث المغربي»، المكون من ثلاث ورش عمل لاكتشاف الفنون والحرف التقليدية. أما المحور الثاني «رحلة سردية وإبداعية في عمق التراث المغربي»، فيقدم ورش سرد قصصي تستعرض الحكايات الشعبية والتاريخية المغربية. أما العروض المسرحية والأدائية، فيشمل البرنامج عرضين أدائيين، الأول، بعنوان «أحلام المغرب»، والثاني بعنوان «رحلة أريج في المغرب البهيج»، إلى جانب المسرحية المغربية «سفر». وللطهي نصيب من برنامج ضيف الشرف، حيث يقدم ركن المطبخ المغربي لجمهور المعرض لحظات تذوق لأصناف من المأكولات والأطباق المغربية الشهيرة، من إعداد مجموعة من الطهاة المغاربة.

لقاءات وأمسيات

ويتضمن البرنامج لقاءات مع كلٍِّ من عائشة بلعربي، ومحمد الأشعري، وعبد السلام بنعبد العالي، وعبد الإله بلقزيز، ومبارك ربيع، إلى جانب ثلاث أمسيات شعرية، الأولى مع محمد الأشعري، ووفاء العمراني، والثانية مع حسن نجمي، ومراد القادري، وعبد الحق ميفراني، والثالثة مع أمينة المريني، ومخلص الصغير، وأمل الأخضر، وسميرة فرجي، والطالب بويا لعتيق.