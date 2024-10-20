«مهرجان الشعر المغربي» ينطلق في 25 أكتوبر الجاري

الشارقة (الاتحاد)

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، تنطلق 25 أكتوبر الجاري، فعاليات الدورة السادسة من مهرجان الشعر المغربي الذي تنظمه دائرة الثقافة في الشارقة ووزارة الشباب والثقافة والتواصل في المملكة المغربية، على مدى 3 أيام، بمشاركة فاعلة من شعراء ومثقفين ونقاد مغاربة.

وقال عبدالله بن محمد العويس، رئيس دائرة الثقافة في الشارقة: «يستمر التفعيل الثقافي في بيوت الشعر في الوطن العربي ضمن توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بما يسهم في تعزيز مكانة وحضور الشعر واللغة العربية، وتطوير مجالاتهما الحيوية في الساحات الثقافية المتنوعة».

وأضاف العويس: «أصبح مهرجان الشعر المغربي واحداً من أبرز الفعاليات الثقافية في المغرب، ويعود ذلك للعمل الدؤوب الذي تقوم به دار الشعر في مراكش على مدى العام، في حين تحتفي بالشعر والشعراء في دورة جديدة من مهرجانها الشعريّ السنويّ متوّجاً أنشطة الدار في أماكن ومدن متعدّدة من المغرب».

اليوم الأول

يقام حفل الافتتاح في عرصة «مولاي عبد السلام» في قلب مراكش، ويستهل بعرض تسجيلي يوثق أهم أنشطة الموسم السابع للبرامج الثقافية في دار الشعر في مراكش، ويسجّل محطات الدار من فعاليات ثقافية وفنية على مدار العام. ويشهد حفل افتتاح المهرجان سلسلة قراءات شعرية، يشارك فيها: مجيدة بنكيران، وإبراهيم صوري إبراهيم تراوري، وإدريس بن عطار، على أن تكرم الدورة الحالية المبدعين: المهدي اخريف، وأحمد محمود ماء العينين، ود. فاطمة فائز.

ويصاحب الافتتاح أيضاً تتويج الفائزين بجائزة أحسن قصيدة والنقد الشعري في دورتها السادسة، وهي جائزة تنظمها دار الشعر في مراكش للشعراء والنقاد الشباب، فيما تختتم الفنانة شيماء عمران، بحفلٍ فني، فعاليات اليوم الأول من المهرجان.

اليوم الثاني

تقام فعاليات اليوم الثاني في كلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة القاضي عياض في مراكش، حيث تستضيف الكلية ندوة المهرجان تحت عنوان «الشعر والسيرة، ذاكرة الشاعر وسير القصيدة»، ويتحدث فيها: د. نادية العشيري، ود. عبد الجليل لكريفة، ود. مراد المتيوي، ود. يحيى عمارة، ويترأسها د. عبد الغني فنان. كما تقام فقرة: «سير شعرية»، بمشاركة الشعراء: عمر العسري، ورشيد جلاوي، ويوسف الأزرق، وعائشة عمور.

يصاحب اليوم الثاني لقاء مع طلبة الماجستير والدكتوراه في الكلية، ومجموعة حوارات بمشاركة مكرمي المهرجان يترأسها د. نجيب خداري.

في مساء اليوم الثاني، تقام فقرة بعنوان «نبض القصيدة»، وهي قراءات شعرية لكل من: إيمان الخطابي، ومحمد النعمة بيروك، وجمال الموساوي، ومحمد أحمد بنيس، وتقدمها د. صوفية الصافي، فيما يقوم في الوقت نفسه الفنان مولود عقا بعزف منفرد على (آلة القانون). وتشهد فقرة أبجديات وموسيقى مشاركة فؤاد شردودي والفنان محسن لحمين.

اليوم الثالث

يشهد «قصر الباهية» فعاليات اليوم الثالث من المهرجان، حيث تقام فقرة «شعراء قادمون إلى المستقبل»، يقرأ فيها الشعراء: أيوب آيت لمقدم، وخديجة السعدي، وعيني أمنيصير، وكريم آيت الحاج، ونعيمة موحتاين، وتقدمها سمية آيت زهرا. كما سيتم تقديم شهادات للمتخرجين من الفوج السابع (ورشات الكتابة الشعرية للأطفال واليافعين والشباب والمهتمين). وتقام فقرة رؤى شعرية، يشارك فيها: عائشة البصري، ومهند الدويب، ونور الدين محقق، وسليمان الدريسي، ويقدمها الإعلامي أنس الملحوني. وفي فقرة «أبجديات وكوريغرافيا» يشارك: عبدالسلام بن فنينة، وحسن قدسي (كناوة)، وتختتم الفعاليات بحفل فني للفنانة منال محمد مع فرقة دار آلة العود بمراكش.