«الإمارات للإبداع» تعزز ثقافة القراءة بين الشباب

الشارقة (وام)

دعما لحملة «اقرأ أنت في الشارقة»، التي أطلقتها الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، المؤسس والرئيس الفخري لجمعية الناشرين الإماراتيين، نظمت جمعية الإمارات للإبداع، في مقر أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك ندوة ثقافية تحت عنوان «اقرأ وأبدع أنت في الشارقة»، بحضور الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي، رئيس الجمعية، وعدد من الشخصيات الثقافية وطلبة الجامعات، بهدف تعزيز ثقافة القراءة والإبداع بين الشباب من خلال استكشاف سبل جديدة لتحفيز الفكر وتعزيز الحوار والنقاش.

واستعرضت الندوة محاور رئيسة منها تعريف المبادرات وأهدافها، والأثر الثقافي لهذه المبادرات على المجتمع والشباب، والتحديات والفرص التي تواجهها، بالإضافة إلى التعاون والشراكات بين المبادرات والجهات الأخرى، حيث تم تناول تأثير انخراط المشاركين في هذه المبادرات على مسيرتهم الإبداعية والمهنية.

في ختام الندوة، كرم الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي، المشاركين تقديرا لجهودهم ومساهماتهم في تعزيز الثقافة والإبداع، مؤكدا أن هذه الفعالية تشكل منصة مثالية لتبادل الأفكار الإبداعية والخبرات وتسليط الضوء على المبادرات الإبداعية الشابة وخلق بيئة ملهمة لهم، ما يسهم في إلهام الآخرين للانخراط في الأنشطة الثقافية والإبداعية.