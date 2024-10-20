«دبي لمسرح الشباب 15» ينطلق اليوم

دبي (الاتحاد)

تنطلق، مساء اليوم الاثنين، فعاليات النسخة الخامسة عشرة من «مهرجان دبي لمسرح الشباب»، الذي تنظمه هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، بهدف تعزيز دور القطاع المسرحي المحلي، وخلق بيئة فنية وإبداعية قادرة على دعم المواهب الناشئة وتشجيعها على مواصلة مسيرة الإبداع، وإنتاج أعمال مسرحية متفردة بوصفها صناعة ثقافية قادرة على مواكبة التطورات المجتمعية، ما يساهم في دعم الصناعات الثقافية والإبداعية في دبي.

ستشهد نسخة المهرجان الحالية، التي تستمر حتى 28 أكتوبر الجاري في ندوة الثقافة والعلوم في الممزر بدبي، مشاركة 7 عروض مستلهمة من الواقع، تقدمها مختلف الجمعيات والفرق المسرحية المحلية، تتنافس جميعها على جوائز «دبي لمسرح الشباب» الذي سيرفع ستائره على وقع أحداث عرض «يرجى عدم الاتصال» من تأليف محمد صالح السيدي وإخراج عبدالله الحمادي، وأداء فرقة مسرح العين.

برنامج حافل

على مدار أيام المهرجان، سيكون عشاق المسرح على موعد مع برنامج حافل بالعروض والنقاشات. ففي يومه الثاني، ستعرض مسرحية «صرخة أمل» من تقديم مسرح جمعية أبوظبي للفنون. بينما تستضيف خشبته في اليوم الثالث عرض «عزلة» من تقديم فرقة جمعية دبا للثقافة والفنون. وسيتابع الجمهور في رابع أيام المهرجان مشاهد عرض «هل أراك» ويقدمه على الخشبة أعضاء فرقة مسرح خورفكان للفنون، ليكون اليوم الخامس من نصيب فرقة ربع قرن للمسرح وفنون العرض التي ستعرض «علة بلا دواء». وستقدم فرقة مسرح دبي الوطني عرض «جيران القمر»، فيما سيكون عرض «سيناريست» لفرقة مسرح دبي الأهلي، مسك ختام المهرجان الذي يسدل ستائره بحفل إعلان الفائزين بجوائزه.

ستتولى لجنة التحكيم، التي تترأسها سميرة أحمد، وتضم كلاً من: الدكتور خالد البناي، والفنان والمخرج فيصل عبدالله الدرمكي، مهمة تقييم العروض المسرحية التي ستتنافس على جوائز المهرجان، ومن بينها أفضل عرض مسرحي متكامل، وأفضل ممثل وممثلة، وأفضل إخراج، وأفضل نص مسرحي، وأفضل سينوغرافيا، وغيرها.

خلال أيام الحدث، ستكرم «دبي للثقافة» الفنانة الإماراتية رزيقة طارش، بجائزة «شخصية العام المسرحية» تقديراً لمسيرتها الحافلة بالإنجازات، ومساهماتها في إثراء المشهد الفني المحلي. كما سيتابع الجمهور عقد مجموعة من الندوات التطبيقية تحت إشراف ومشاركة مجموعة من الباحثين والفنانين والممارسين المسرحيين، سيقدمون خلالها قراءات نقدية لمضامين الأعمال المسرحية وأساليبها إلى جانب تقييم أداء الفرق على الخشبة.