نجاح العرض العالمي الأول لمسرحية «هامور لا يغادر المكتب»

أبوظبي (الاتحاد)

بتكليف وإنتاج من مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون تم تقديم العرض العالمي الأول لمسرحية «هامور لا يغادر المكتب»، الذي أقيم في مركز الفنون بجامعة نيويورك أبوظبي يومي 18 و19 أكتوبر 2024، بمشاركة فريق عمل من 13 مبدعاً من الإمارات، إخراج ريم المنهالي وتأليف أحمد المظلوم، حيث أمتع العرض الجمهور بأسلوبه الكوميدي المبدع الذي يتناول تفاصيل الحياة اليومية في مكان العمل.

وقد تناول العمل المسرحي الجاد الذي شارك في تقديمه مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي، المهام الوظيفية اليومية إلى لحظات كوميدية مبتكرة، وقد لاقى استحساناً كبيراً من الحضور الذين قدروا المزج بين الفن المحلي والموضوعات العالمية، كما حظيت المسرحية بدعم من وزارة الثقافة لجولتها في مختلف مسارح دولة الإمارات.

أكّدت سعادة هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون والمؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي، أهمية الاستثمار في الشباب لبناء القدرات وصقل المواهب، وتوفير الفرص وتنمية الخبرات المهنية، وغرس مهارات التفكير الإبداعي والفكر المتجدّد الحر لديهم، ليسهموا في بناء مستقبل متقدّم ونهضة مستدامة للإمارات، وقالت: نقدّم عمل «هامور لا يغادر المكتب» في إطار جهودنا لتمكين المبدعين الشباب، وتقديم أعمالهم المتميزة على مختلف المسارح المحلية والعالمية، عاملين على تشجيعهم وتنمية خبراتهم وتزويدهم بالمهارات العالية في الفنون الأدائية إخراجاً وإنتاجاً وتمثيلاً».

سلّط العرض المسرحي الضوء على القضايا اليومية للإنسان الإماراتي، بكوميديا مرحة لتعزيز التفكير الناقد لدى الطلبة، والارتقاء بالذائقة الإنسانية ووعي الجمهور عبر تناول القواسم المشتركة بينهم على اختلاف ثقافاتهم، وقُدِّمَت المسرحية باللغة العربية مع ترجمة باللغة الإنجليزية، مما ضمن وصولها لجمهور متنوع وزاد من تأثيرها، بحضور كامل العدد لليلتين متتاليتين. وقد ترك الأداء المتميز للممثلين، إلى جانب الرؤى الكوميدية الجادة للكاتب المسرحي أحمد المظلوم والإخراج المبدع لريم المنهالي، انطباعاً دائماً لدى جميع الحاضرين.

ويؤكد التكليف الحصري لهذا الإنتاج من قبل مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون دورها المحوري والتزامها بدعم المواهب الإماراتية الناشئة، وضمان إيصال أصواتهم إلى المسارح المحلية والدولية.

ويعد نجاح «هامور لا يغادر المكتب» علامة فارقة في عمل فريق المسرحية وإسهامه الجاد في مسيرة فنون الأداء الإماراتية المعاصرة.