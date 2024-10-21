«الشارقة للكتاب» تختتم مشاركتها في معرضي «الرياض» و«عمّان»

اختتمت هيئة الشارقة للكتاب مشاركتها في معرضي الرياض الدولي للكتاب 2024، وعمّان الدولي للكتاب 2024، حيث استعرضت الهيئة باقة متنوعة من الإصدارات، أبرزها أعمال صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، إضافة إلى سلسلة المبادرات والبرامج التي تنظمها على مدار العام، مثل معرض الشارقة الدولي للكتاب ومهرجان الشارقة القرائي للطفل، ومؤتمري الناشرين والمكتبات، والتي تهدف إلى تطوير صناعة النشر في المنطقة.

كما شهدت مشاركة الهيئة في المعرضين سلسلة لقاءات مع ناشرين سعوديين وأردنيين ودوليين وعدد من الوكلاء الأدبيين من مختلف دول العالم، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات النشر والصناعات الإبداعية.

شهدت مشاركة الهيئة في معرض الرياض الدولي للكتاب لقاءات ثنائية مع إدارة المعرض في سبيل التنسيق المشترك لإقامة «بيغ باد وولف»، المعرض الأكثر مبيعاً للكتب بأسعار مخفضة على مستوى العالم، والذي يقام بالتعاون بين شركة «بيغ باد وولف» وهيئة الشارقة للكتاب، في معرض جدة للكتاب، بالإضافة إلى تنظيم فعالية للمعرض في المنطقة الشرقية بمدينة الدمام، بالتعاون مع مؤسسة "إثراء".

وفي إطار سعيها لتطوير صناعة النشر في المنطقة العربية، استعرضت هيئة الشارقة للكتاب، أمام الناشرين السعوديين خلال المعرض، مبادرة «لايتنغ سورس الشارقة»، المنصة العالمية الرائدة في مجال طباعة الكتب حسب الطلب وتوزيعها، والتي تحتضنها المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر، بناء على شراكة استراتيجية بين الهيئة ومجموعة «إنغرام كونتنت»، والتي تتيح للناشرين في المنطقة العربية والعالم الفرصة لتوزيع كتبهم في أكثر من 40 ألف منفذ بيع ومكتبة وجامعة حول العالم، مما يفتح آفاقاً جديدة وواسعة لتسويق أعمالهم ووصولها إلى جمهور أوسع.