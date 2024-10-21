«الناشرين الإماراتيين» تختتم مشاركتها بـ «فرانكفورت للكتاب 2024»

الشارقة (الاتحاد)

شاركت جمعية الناشرين الإماراتيين في الدورة السادسة والسبعين من معرض فرانكفورت الدولي للكتاب، أحد أكبر وأعرق معارض النشر التجارية الدولية الذي انطلقت فعالياته في 16 أكتوبر الجاري واختُتمت الاثنين. استضاف جناح الجمعية في المعرض مجموعة من الناشرين الإماراتيين ضمت فاطمة الخطيب مؤسِّسة دار «سدرة» لخدمات النشر وعضو مجلس إدارة الجمعية، إلى جانب الكاتب عبد الواحد علواني، رئيس التحرير في دار «المحيط» للنشر، وممثلي مجموعة «كلمات» للنشر، إضافةً إلى الظبي المهيري، مؤسسة دار نشر ومكتبة «رينبو تشيمني»، وهي أصغر رائدة أعمال وناشرة إماراتية وتحمل الرقم القياسي في موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأصغر ناشرة في العالم لكتاب ثنائي اللغة.

وأكّد راشد الكوس، المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين، أهمية المشاركة في معرض فرانكفورت الدولي للكتاب 2024، مشيراً إلى تركيز الجمعية في هذه النسخة من المعرض على خلق فرص تعاون استراتيجية لناشريها من خلال ترتيب الاجتماعات وفعاليات التواصل وجلسات بيع وشراء حقوق النشر والترجمة من وإلى اللغة العربية مع مجتمع الناشرين والوكلاء الأدبيين المشاركين من أنحاء العالم.

40 عنواناً

أوضح الكوس: «تهدف جمعية الناشرين الإماراتيين عبر هذا النهج إلى إغناء تجارب الناشرين الإماراتيين، وربطهم مع نظرائهم الدوليين، علاوةً على الترويج للأدب الإماراتي، وتسهيل تداول حقوق نشره وترجمته. ومن شأن جهودنا في فرانكفورت أن تلعب دوراً مهماً في ترسيخ حضور الكتاب الإماراتي في الأسواق العالمية، وتعزيز مكانة صناعة النشر الإماراتية على الساحة الثقافية الدولية».

وعبر جناح جماعي في المعرض، عرضت جمعية الناشرين الإماراتيين 40 عنواناً من أحدث إصدارات أعضائها، وزُوِّد كل إصدار منها برمز استجابة سريعة يعرض ملخصاً باللغة الإنجليزية للكتاب، إضافة إلى معلومات الاتصال بدار النشر بهدف تسهيل عملية بيع حقوق الكتب الإماراتية ودعم الكتّاب والناشرين المحليين.