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التعليم والمعرفة

دراستان.. زيادة حرائق الغابات يهدد الصحة العامة

دراستان.. زيادة حرائق الغابات يهدد الصحة العامة
22 أكتوبر 2024 12:32

يؤدي الاحتباس الحراري إلى زيادة مقلقة في حرائق الغابات حول العالم، كما يشكل التلوث الناتج عن هذه الحرائق تهديداً متزايداً لملايين الأشخاص، وفقاً لدراستين نشرهما معهد بوتسدام لأبحاث تأثير المناخ (بي أي كيه) الاثنين في مجلة  "نيتشر كلايمت تشينج".

وتظهر الدراسة الأولى أن تغير المناخ أدى إلى زيادة في المساحات التي تشهد اندلاع حرائق في العقود الأخيرة. بين عامي 2003 و2019، حيث احترق حوالي 16% أكثر من الغابات مقارنة بسيناريو بدون تغير مناخي، وفقاً لفريق بقيادة سيبي لامبي من جامعة فريي في بروكسل.

وكان هناك تأثير خاص على أستراليا، وأميركا الجنوبية، وغرب أميركا الشمالية وسيبيريا، حسبما أظهرت الدراسة.

وتنظر الدراسة الثانية، التي جرت تحت إشراف تشاي يون بارك من المعهد الوطني للعلوم الصناعية والتكنولوجيا في اليابان، في التأثيرات الصحية لهذه الحرائق.

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وتنتج الحرائق دخاناً وجسيمات دقيقة يمكنها التغلغل عميقاً في الرئتين. وتكشف الدراسة أن الوفيات الناتجة عن تلوث الهواء المرتبط بالحرائق ارتفعت من حوالي 46 ألفاً و400 سنوياً في الستينيات من القرن الماضي إلى حوالي 98 ألفاً و 750 وفاة خلال العقد الثاني من القرن الحالي.

ووفقاً للدراسة، كان هناك أكثر من 12 ألفاً و500 حالة وفاة سنوية نتيجة تلوث الهواء المرتبط بالحرائق في العقد الثاني من القرن الحالي مرتبطة بتغير المناخ، وهو زيادة واضحة عن حوالي 670 حالة وفاة سنوياً في الستينيات من القرن الماضي.



المصدر: وكالات
الاحتباس الحراري
حرائق الغابات
الصحة
الصحة العامة
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