برنامج المنكوس يستعد للموسم الرابع

أبوظبي (الاتحاد)

قدّم برنامج المنكوس على مدار مواسمه الثلاثة السابقة، 54 مؤدياً لـ «لحن ا لمنكوس» من 6 دول خليجية، أبهروا المشاهدين بأدائهم المميز وأصواتهم الجميلة، خلال بث الحلقات التلفزيونية المباشرة من مسرح شاطئ الراحة بأبوظبي، كنجوم في هذا اللحن الفريد الذي يعد أحد ألحان الشعر النبطي.



وشهدت 24 حلقة مباشرة من البرنامج مشاركة 28 نجماً من المملكة العربية السعودية، بنسبة 51%، تليها دولة الإمارات العربية المتحدة التي حققت نسبة مشاركة في الحلقات المباشرة للبرنامج 27% بواقع 15 نجماً تألقوا خلال المواسم الماضية، إلى جانب 7 نجوم من دولة الكويت، ونجمين من دولة قطر، ونجم من سلطنة عُمان، ونجم من الجمهورية اليمنية، فيما منحت 6 حلقات تسجيلية فرصة الظهور الإعلامي لمئات المشاركين من مؤدي لحن المنكوس خلال لقائهم المباشر مع أعضاء لجنة التحكيم، وتقديم أداء تميز بجمال الأصوات وقوتها.



ويواصل برنامج المنكوس الذي تنظمه هيئة أبوظبي للتراث، الاستعدادات المكثفة لانطلاق موسمه الرابع، حيث أنهت لجنة التحكيم خلال سبتمبر الماضي عملية فرز وتقييم أعمال المرشحين للبرنامج، والتي تميزت معظمها باستيفائها لشروط المسابقة، ما يعكس الاهتمام المتزايد بلحن المنكوس ويبشر بمنافسة حادة بين المشتركين خلال مرحلة المقابلات، وظهور نجوم جديدة وأسماء قوية من مؤدي لحن المنكوس، يضافون إلى قائمة نجوم المواسم السابقة.



ونظراً لما حققه البرنامج من نجاحات متتالية على مدار 3 سنوات، وتقديراً لما يقدمه المشتركون في كل موسم، أعلنت هيئة أبوظبي للتراث، المنظمة للبرنامج، رفع قيمة جوائز الموسم الرابع، ليحصل الفائز بالمركز الأول على جائزة نقدية قيمتها مليون درهم، بينما يحصل الفائز بالمركز الثاني على 500 ألف درهم، والثالث على 300 ألف درهم، والرابع على 200 ألف درهم، والخامس على 150 ألف درهم، أما الفائز بالمركز السادس فيحصل على 100 ألف درهم.



وكان أُعلن عن برنامج المنكوس في نوفمبر 2018، وبثت أولى حلقاته التسجيلية في يناير 2019 وفي 3 نوفمبر من العام ذاته بثت الحلقة المباشرة الأولى لتمتد 8 أمسيات متتالية، فيما بثت حلقات الموسم الثاني المباشرة في فبراير 2021، أما الموسم الثالث فقد بثت حلقاته في يناير 2023.



وحصد لقب «فارس المنكوس» 3 نجوم من 3 دول خليجية، إذ نال لقب فارس المنكوس للموسم الأول حمدان المنصوري من دولة الإمارات العربية المتحدة، وحصد لقب الموسم الثاني عبدالله فهد الصخابرة من المملكة العربية السعودية، وذهب لقب الموسم الثالث إلى محمد بن حسين الراشدي من سلطنة عمان.