"إكس"تطرح أداة "رادار" لتعقب التريندات

أعلنت منصة "إكس" عن إطلاق أداة جديدة تحمل اسم "رادار"، تهدف إلى مساعدة المستخدمين في تتبع الاتجاهات والمحادثات الناشئة على المنصة بشكل فوري.

هذه الأداة مصممة خصيصًا لتقديم رؤى معمّقة حول الموضوعات المتداولة وسرعة انتشارها، مما يجعلها أداة قيّمة للمسوقين الذين يعتمدون على فهم اتجاهات الجمهور وتوقيت نشر المحتوى لتحقيق أعلى تفاعل.











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في نسختها السابقة، كانت الأداة تُعرف باسم "Insights"، وكانت مخصصة للشركات الكبيرة والمؤسسات الموثوقة. إلا أن سعرها المرتفع، الذي بلغ 1000 دولار شهريًا، جعلها بعيدة عن متناول الشركات الصغيرة.



أما الآن، وبعد إعادة إطلاقها تحت اسم "رادار"، فقد أصبحت متاحة للمستخدمين عبر باقة "Premium+" بتكلفة معقولة، مما يتيح لعدد أكبر من الأفراد والشركات الاستفادة منها.



تأتي باقة "Premium+" مع مجموعة من الميزات الإضافية، مثل "إشارة التحقق" التي تؤكد هوية المستخدم، وإمكانية تعديل المنشورات بعد نشرها، إضافة إلى تجربة خالية من الإعلانات. يبلغ سعر هذه الباقة 16 دولارًا شهريًا أو 168 دولارًا سنويًا عند الاشتراك عبر الويب.

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أوضحت منصة "إكس" أن إطلاق "رادار" سيتم بشكل تدريجي، بحيث يتمكن بعض المستخدمين من الوصول إلى النسخة التجريبية في البداية، مع وعود بتحديثات مستقبلية تضيف مزيدًا من التحسينات.



وقد أشار بعض المستخدمين الأوائل الذين تمكنوا من تجربة الأداة إلى تحسن واضح في خوارزمية البحث، لكنهم لاحظوا بعض التحديات، مثل عدم القدرة على البحث عن محتويات أقدم من ثلاثة أيام. كما اقترحوا إضافة خيارات تصفية أدق ودمج الأداة مع تطبيق "إكس برو"، المعروف سابقًا باسم TweetDeck، لتسهيل استخدامها عبر الحواسيب.



من خلال إطلاق هذه الأداة، تهدف منصة "إكس" إلى تعزيز تجربة المستخدمين، وخاصة المسوقين، في ظل المنافسة المتزايدة من منصات اجتماعية جديدة مثل "Bluesky" و"Threads".

ستتيح "رادار" لهؤلاء القدرة على التفاعل مع الاتجاهات الناشئة بشكل أسرع وتخطيط استراتيجياتهم بفعالية أكبر، ما يجعلها خطوة مهمة نحو تعزيز مكانة المنصة في سوق التواصل الاجتماعي.