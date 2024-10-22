«الإمارات للمكتبات» تعزز شراكاتها الاستراتيجية

الشارقة (وام)

نظمت جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات بالتعاون مع مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، أمس، ورشة عمل بعنوان «بناء شراكات استراتيجية لإدارة المكتبات» قدمتها إيمان بوشليبي، مديرة إدارة مكتبات الشارقة العامة، وذلك في مقر مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، بمشاركة عدد من المتخصصين في مجال المكتبات والمعلومات من مختلف إمارات الدولة، إلى جانب ممثلين عن المؤسسات الثقافية والمكتبية. وتهدف الورشة إلى تعزيز أهمية الشراكات الاستراتيجية بين المؤسسات الثقافية والمكتبات في الإمارات لتطوير منظومات المعرفة والخدمات المكتبية بما يتناسب مع التطورات التكنولوجية والتحديات التي تواجهها المكتبات في العصر الرقمي.

وتطرقت بوشليبي، خلال الورشة، إلى محاور أساسية حول إدارة المكتبات الحديثة وكيف يمكن للشراكات الاستراتيجية أن تسهم في تحقيق استدامة المكتبات ورفع مستوى الخدمات المقدمة للجمهور.

وقال فهد المعمري، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات: إن هذه الورشة تأتي في إطار جهودنا لتطوير القطاع المكتبي ورفع مستوى الوعي بأهمية التعاون المشترك في مواجهة التحديات التي تفرضها التطورات الحديثة.