معرض سارة العقروبي.. عندما تمتزج الأحلام بالذكريات

فاطمة عطفة (أبوظبي)

افتتح مؤخراً في جاليري «كشك الفن» (Art Booth) في أبوظبي، معرض الفنانة سارة العقروبي، تحت عنوان «مشاهد حلم غائم»، يضم مجموعة تشكيلية مستلهمة من مشاهد طبيعة خيالية تعكس ألواناً من المشاعر الغامضة والذكريات البعيدة المتشابكة مع الأحلام، وكأن الفنانة تكتب بالألوان قصائد شعرية تعبر فيها عن أمكنة يمتزج فيها التجريد بالغموض والواقع بالخيال واليقظة بالحلم. وعن معرضها الذي يستمر حتى 27 أكتوبر الجاري، تقول العقروبي: «منذ حوالي 15 عاماً، وأنا أشتغل بالأسلوب نفسه، ومسكونة بالفكرة ذاتها»، مشيرة إلى أنها تحب أن تشرد مع الأحلام، وتعمل على انطلاق فكرة الحلم ورسمها على الكنفاس، خاصة أن الكولاج يحتاج إلى شهور عدة حتى يتم الانتهاء من اللوحة؛ لأنها مشغولة من طبقات عدة، وتحتاج لوقت طويل.

وأضافت «الفكرة جاءت عندما كنت أحفر في قطعة من الخشب، فاكتشفت أن الألوان تتغير فيها من طبقة إلى طبقة، وهذا التغير يشبه اللغة والتعبير بالكلام، من هنا أخذت أعمل على طبقات عدة من الخشب، وبهذه الطريقة بدأت فكرة المعرض تكبر».

قدمت العقروبي بمعرضها 17 لوحة تشكيلية ذات فنية عالية، مؤكدة أنها تعمل على اللوحة وكأنها تحاكيها، وتجرب أن تضع اللمسات والقطع في الاتجاه المناسب الذي يستكمل أيضاً باللون والزخرفة، بحيث يظهر التكامل بالمشهد. وأشارت إلى جمال بعض اللوحات التي استمدت فكرتها من الطبيعة المحيطة بها، ولأنها شاعرة فإن المشاهد تطالع لمحات جمالية تظهر من خلال الزخرفة النباتية، مثل الورد الناعم المتقاطع والمنمنمات مع أشكال الكولاج وتصنيف الألوان وتنسيقها. ومن جمهور المعرض تحدثت رولا منيع، من لبنان، قائلة: أهم شيء في المعرض هذا التطور بالفكرة والدمج بين الألوان وتناسق المنمنمات الفنية في اللوحة، إنه معرض بعيد عن الكلاسيك، فيه حداثة واضحة تؤكد جمال الحياة، ويعكس أفكاراً جديدة لفنانة إماراتية متميزة، خاصة أن الألوان في جميع اللوحات منسجمة مع فكرة كل عمل فني.