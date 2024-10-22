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التعليم والمعرفة

وزارة الثقافة تنظم «برنامج مبدعين للتوظيف»

مبارك الناخي خلال جولة تفقدية في اللقاء الأول لـ «برنامج مبدعين للتوظيف» (من المصدر)
23 أكتوبر 2024 01:07

أبوظبي (الاتحاد)

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نظمت وزارة الثقافة اليوم اللقاء الأول لبرنامج مبدعين للتوظيف بالتعاون مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس» في مركز عجمان الثقافي - الجرف، حيث يعد البرنامج بادرة أولى في سبيل تحقيق أهداف برنامج «مبدعين» الرامي إلى تعزيز مهارات ومؤهلات الإماراتيين في المجالات الإبداعية والثقافية والفنية، وبما يسهم في تطوير قوة عاملة ذات مهارات عالية قادرة على تلبية متطلبات العمل في القطاع الخاص.
وحضر الفعالية اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، ومبارك الناخي وكيل وزارة الثقافة، حيث اطلعا على تفاصيل الفعالية التي يشارك فيها نحو 66 من الجهات المحلية، والاتحادية، وشركات خاصة، ومناطق حرة، وجامعات، وشركات ومنصات توظيف، بواقع 20 شركة خاصة، و5 مناطق حرة، بالإضافة إلى عدد من شركات التوظيف، و22 جامعة وكلية، تقدم مجتمعة للباحثين عن العمل من المبدعين الإماراتيين خيارات متنوعة لاستكشاف فرص العمل في قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية ضمن أكثر من 800 وظيفة يطرحها، تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة التي تدعو للاستثمار في الكوادر الوطنية الشابة، وبناء اقتصاد معرفي متنوع.
المواهب الشابة
وفي تصريح له، قال مبارك الناخي وكيل وزارة الثقافة: «تحرص الوزارة على ترجمة رؤية القيادة الرشيدة، حفظها الله، بالاستثمار في المواهب الشابة من الجنسين، وتمكينها، والاستفادة من مهاراتها الفاعلة ضمن قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية الذي يعدّ رافداً مهماً للاقتصاد الوطني، لما يقدّمه من خيارات نوعية تلبّي طموحات الشباب، وتحقّق أحلامهم بالعمل في العديد من الحقول ضمن القطاع الخاص، وفي مجالات الثقافة، والفنون».
استقطاب الموهوبين
وتابع وكيل وزارة الثقافة: «يشكل المعرض فرصة أمام المهارات الوطنية الشابة، ليكون لها حضور فاعل في هذا القطاع الذي يشهد تنامياً متصاعداً ليس محلياً وإقليمياً فحسب، بل على المستوى العالمي، لذلك تولي الدولة هذا الملف أهمية كبيرة، باعتباره رافداً للحراك الاقتصادي والتنموي، وللاستفادة منه كقوة ناعمة، ومن هذا المنطلق فتحنا المجال أمام العديد من الشركاء في القطاع الخاص، لاستقطاب الموهوبين الإماراتيين وإتاحة المجال لهم ليبدعوا، ويكونوا إضافة نوعية تعزّز من سوق العمل في الدولة، وبما يساهم في إعلاء مكانة الإمارات كمركز ثقافي رائد عالمي».
ويعكس الإطلاق الناجح لبرنامج مبدعين للتوظيف التزام وزارة الثقافة بتعزيز منظومة ثقافية ديناميكية وشاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما تلعب الوزارة دوراً رئيسياً في تحقيق رؤية الدولة في تنويع الاقتصاد والتميز الثقافي، وسيكون أداة حيوية تساهم في تمكين الجيل الجديد من القادة المبدعين الذين سيشاركون في تعزيز مكانة الدولة كمنارة للثقافة والابتكار والفرص.

وزارة الثقافة والشباب
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