عبدالله الشحي: الارتقاء بالمواهب الشابة هدف رئيس لـ«جمعية ياس»

هزاع أبوالريش (أبوظبي)

أكد عبدالله الشحي، رئيس مجلس إدارة جميعة ياس للثقافة والفنون المسرح، أن دولة الإمارات تضطلع بدور رائد في مجال الإدارة الثقافية، وصياغة خطاب ثقافي منفتح على ثقافات الشعوب كافة، مشيراً إلى أن الجمعية تنطلق في منظومتها الإبداعية بفكر متجدد ورؤية راسخة، تتماشى مع توجهات الدولة ثقافياً وإبداعياً، معتمدة على استراتيجيات مستقبلية تعمق دورها مظلة للمثقفين والفنانين العرب وللمفكرين والكتاب والأدباء من مختلف الجنسيات، وواحة لحوار ثقافات وحضارات ورؤى تتجدد مع تجدد الملتقيات الثقافية والإبداعية.

وأضاف الشحي: «لدينا رؤية واضحة نستلهم توجهاتها ونهجها من برامج متطورة، تهدف لتمكين عمل الثقافة والفنون، وتكريس كل الأدوات التي تحقق أهدافنا للاستثمار في الثقافة، وجعلها واحة للحياة المعاصرة، وتقديم نماذج من المبدعين في بيئات محفزة وداعمة لكل ما من شأنه الارتقاء بتراثنا وهويتنا، وتقديم صورة معبرة عن مجتمعنا المتسامح والمنفتح على جميع الحضارات».



المواهب الشابة

أوضح الشحي، أن المبادرات التي تقدمها الجمعية تهدف في المقام الأول للارتقاء بالمواهب الشابة، وجذب الفئات المجتمعية، ومنحها الفرص لأداء دورها الثقافي والإبداعي، والمساهمة في تشكيل ثقافة ووعي أفراد المجتمع، والمشاركة في الفعاليات الإقليمية والعربية، وإظهار الوجه الحسن لثقافتنا الضاربة في جذور التاريخ، بكل ما تحمله من قيم موروثة وحضارة متجددة، ووعي بالحاضر واستشرافاً لمستقبل المسرح، والفنون والثقافة والإبداع.



برامج واتفاقيات

استطرد الشحي: «لدينا برامج متنوعة وأنشطة مواكبة للتطور المستدام في الدولة، وحريصون على تنفيذ الأجندة التي تحمل في طياتها العديد من البرامج الثقافية والإبداعية، وتنظيم الملتقيات، لتعزيز استراتيجيتنا الرامية لتحقيق جودة البرامج المقدمة، وترسيخ دورنا الثقافي والمجتمعي».

وبشأن الاتفاقات الفنية التي أبرمتها الجمعية، قال الشحي: «هناك الكثير من الخطوات التي قمنا بها في هذا الاتجاه، حيث تم توقيع مذكرات تفاهم مع العديد من المؤسسات والهيئات الوطنية والعربية، من بينها مذكرة تفاهم مع مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، وتأتي هذه الاتفاقيات من أجل ترسيخ أطر المعارف الثقافية والمسرحية، وتعزيز الجهود التي ترسخ استدامة النشاط المسرحي الهادف، وتوفير الفرص والوسائل لرعاية وتأهيل الموهوبين بالشأن المسرحي والجوانب الثقافية والمجتمعية، التي تحمل رسائل سامية للمجتمع، بالإضافة إلى المشاركات المحلية والخارجية».



9 جوائز

الجمعية كرمت 9 من أعضائها المسرحيين لحصولهم على 9 جوائز محلية وخارجية العام الماضي، إلى جانب فوزها بجائزتين في مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي بدورته الثامنة التي انعقدت في نوفمبر 2023.