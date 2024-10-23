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التعليم والمعرفة

بدء المقابلات المباشرة لـ«أمير الشعراء» الاثنين المقبل

بدء المقابلات المباشرة لـ«أمير الشعراء» الاثنين المقبل
24 أكتوبر 2024 01:01

أبوظبي (وام)

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تبدأ لجنة تحكيم الموسم الحادي عشر من برنامج «أمير الشعراء»، يوم الاثنين المقبل، مقابلاتها المباشرة مع 150 شاعراً من 24 دولة تأهلوا لمرحلة المقابلات بعد عملية فرز دقيقة انتهت في أغسطس الماضي، وشملت ما يقارب ألف قصيدة لشعراء ينتمون إلى 33 دولة.
ويخضع الشعراء في مرحلة المقابلات المباشرة، إلى اختبارات إضافية لاختيار القائمة النهائية التي تضم 20 شاعراً، يتنافسون لاحقاً في الحلقات المباشرة على مسرح شاطئ الراحة في أبوظبي، بهدف الفوز بلقب «أمير الشعراء» ونيل بردة الشعر و«خاتم الإمارة».
وتستند عملية الاختيار إلى معايير محكمة سعياً لتعزيز مستوى المنافسة، حيث يتم تقييم الشعراء بناء على السلامة اللغوية، ودقة التصوير الشعري، والقدرة على المزج بين الإرث الحضاري والقيم المعاصرة، بالإضافة إلى قوة الحضور والإلقاء الشعري الذي يظهر مواهبهم.
ويحصل الفائز بالمركز الأول في «أمير الشعراء» على بردة الشعر وخاتم الإمارة ومبلغ مليون درهم، بينما يحصل الفائز بالمركز الثاني على 500 ألف درهم، والثالث على 300 ألف درهم، في حين تُمنح جائزتان واحدة بقيمة 200 ألف درهم والأخرى 100 ألف درهم للمركزين الرابع والخامس.
ويعد برنامج «أمير الشعراء»، احتفاء حقيقياً بالشعر العربي، وساحة تتيح لأبرز المواهب من مختلف أنحاء العالم فرصة التعبير عن إبداعهم، مما يسهم في تعزيز مكانة اللغة العربية وشعرها العريق في الساحة الثقافية العالمية.

أمير الشعراء
مسابقة أمير الشعراء
الإمارات
برنامج أمير الشعراء
أبوظبي
مسرح شاطئ الراحة
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