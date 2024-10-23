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التعليم والمعرفة

محمد الشرقي: المشاريع الثقافية ترتقي بوعي أفراد المجتمع

محمد الشرقي خلال لقائه اللجنة العليا المنظمة لـ«الفجيرة لكتاب الطفل» (وام)
24 أكتوبر 2024 01:01

الفجيرة (وام)

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التقى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، أعضاء اللجنة العليا المنظمة للدورة الأولى من معرض الفجيرة لكتاب الطفل، برئاسة سعادة الدكتور أحمد حمدان الزيودي.
واطّلع سموه، خلال اللقاء، على نتائج المعرض والمشاركات التي استقطبها من مختلف الدول، كما استعرض الفريق تقرير الإحصائيات والبيانات ذات العلاقة.
وأكّد سموه اهتمام ومتابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، للمشاريع الثقافية التي ترتقي بوعي كافة أفراد المجتمع عامة، والأطفال خاصة، وتسهم في نشر المعرفة وثقافة القراءة، بما يتواءم ورؤية الدولة في هذه المجالات.
وأشاد سموه بجهود أعضاء اللجنة وفريق العمل في إنجاح الحدث، مؤكداً أهميته في تعزيز قطاع الثقافة على مستوى إمارة الفجيرة والدولة.
وتقدّم أعضاء اللجنة العليا المنظمة للمعرض بخالص الشكر والتقدير إلى سمو ولي عهد الفجيرة، على دعم ومتابعة سموه، لعمل اللجنة لتحقيق أفضل النتائج والمستويات في المشاريع كافة.

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