المجلس الإماراتي لكتب اليافعين يكرم الفائزين في «مسابقة الكتابة الإبداعية»



كرّم المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، اليوم، الفائزين الثلاثة في «مسابقة الكتابة الإبداعية» من الفئة العمرية بين 6 و18 عاماً، والتي نظمها خلال موسم الإجازة الصيفية، وأتاح خلالها للأطفال واليافعين في دولة الإمارات العربية المتحدة، فرصة التعبير عن قدراتهم وصقل مواهبهم من خلال تأليف قصص باللغة العربية من وحي خيالهم.

وتسلّم المجلس 74 مشاركة في المسابقة من مختلف أنحاء الدولة، من 34 طالباً و40 طالبة، بواقع 16 مشاركة في الفئة العمرية من 6 إلى 9 أعوام و21 مشاركة ضمن الفئة العمرية من 10 إلى 12 عاماً و37 مشاركة في الفئة العمرية من 13 إلى 18 عاماً.



الفائزون الثلاثة

تسلّم سيف أحمد جلال شعبان، الطالب في الصف السابع بمدرسة الإيمان الخاصة في أبوظبي، الجائزة من الدكتورة اليازية خليفة عضوة المجلس الاستشاري للمجلس الإماراتي لكتب اليافعين عن قصته «أخطبوطي المميّز» في الفئة العمرية من 12 إلى 19 عاماً، فيما كرّمت مجد الشحي عضوة المجلس الاستشاري للمجلس الإماراتي لكتب اليافعين، زايد أحمد الزعابي الطالب في الصف الثالث بمدرسة الاتحاد الخاصة فرع جميرا في دبي عن قصته «استغاثة الكائنات الفضائية» ضمن الفئة العمرية من 6 إلى 9 أعوام، وكرمت مروة العقروبي رئيسة المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، الفائزة بالفئة العمرية من 13 إلى 18 عاماً، وهي مريم خالد محمد الطالبة في الصف العاشر بمدرسة فلج المعلا الثانوية للبنات بأم القيوين عن قصتها «طوق النجاة».

وأشادت العقروبي بمستوى التفاعل مع مسابقة «الكتابة الإبداعية» من قبل الأطفال واليافعين في دولة الإمارات العربية المتحدة الذين قدّموا قصصا تعكس ملكاتهم الأدبية ومهاراتهم الكتابية وتُبرز قدراتهم في تخيّل العديد من الأفكار وتحويلها إلى نصوص مكتوبة، وهو ما يُبشّر بجيل جديد من المواهب الذين سيكون لبعضهم شأن كبير في مجال الكتابة الإبداعية ودخول عالم النشر.