الجمعة 25 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

كنز أدبي نادر في أبوظبي

كنز أدبي نادر في أبوظبي
25 أكتوبر 2024 01:12

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
وزير الاقتصاد في لبنان لـ«الاتحاد»: نشكر الإمارات على جهودها لإغاثة الشعب اللبناني
الإمارات تجدد الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة

تعرض مكتبة لندنية متخصصة، للبيع خلال معرض «فن أبوظبي» المقرر في نوفمبر المقبل، مخطوطة مطبوعة بالآلة الكاتبة لقصة «الأمير الصغير»، تعتبر الوحيدة التي كانت مملوكة لمؤلفها أنطوان دو سانت إكزوبيري.
وتباع القطعة الثمينة، مصحوبة بجواز سفرها الصادر عن وزارة الثقافة الفرنسية، خلال المعرض الذي يُفتتح في نوفمبر بأبوظبي، وحُدِّد سعرها بـ1.25 مليون دولار.
وتحمل النسخة المطبوعة التي تعتبر كنزاً أدبياً نادراً، والتي استحوذت عليها مكتبة بيتر هارينغتون المتخصصة في الكتب النادرة في وقت سابق من العام الجاري، مقابل مبلغ لم يُكشف عنه، ملاحظات وشروحاً كتبها المؤلف.

أبوظبي
الإمارات
فن أبوظبي
معرض فن أبوظبي
فعاليات فن أبوظبي
أنطوان دو سانت إكزوبيري
وزارة الثقافة الفرنسية
آخر الأخبار
أرادَ تطلق W رزيدنسز في دبي هاربر.. وجهة عصرية جديدة من ثلاثة أبراج فاخرة على الواجهة البحرية
اقتصاد
أرادَ تطلق W رزيدنسز في دبي هاربر.. وجهة عصرية جديدة من ثلاثة أبراج فاخرة على الواجهة البحرية
23 أكتوبر 2024
فلسطينيون يسيرون بين أنقاض المباني المدمرة في حي الشجاعية بغزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
قطر تستضيف جولة جديدة من مفاوضات التهدئة في غزة
25 أكتوبر 2024
دونالد ترامب وكامالا هاريس
الأخبار العالمية
«التصويت المبكر» يسجل أرقاماً قياسية مع احتدام المنافسة بين هاريس وترامب
25 أكتوبر 2024
جانب من المساعدات الإماراتية المقدمة إلى لبنان
الأخبار العالمية
وزير الاقتصاد في لبنان لـ«الاتحاد»: نشكر الإمارات على جهودها لإغاثة الشعب اللبناني
25 أكتوبر 2024
عناصر من الشرطة العراقية
الأخبار العالمية
العراق: قتل 9 إرهابيين بينهم 7 انتحاريين في الأنبار
25 أكتوبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©