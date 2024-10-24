كنز أدبي نادر في أبوظبي

دبي (الاتحاد)

تعرض مكتبة لندنية متخصصة، للبيع خلال معرض «فن أبوظبي» المقرر في نوفمبر المقبل، مخطوطة مطبوعة بالآلة الكاتبة لقصة «الأمير الصغير»، تعتبر الوحيدة التي كانت مملوكة لمؤلفها أنطوان دو سانت إكزوبيري.

وتباع القطعة الثمينة، مصحوبة بجواز سفرها الصادر عن وزارة الثقافة الفرنسية، خلال المعرض الذي يُفتتح في نوفمبر بأبوظبي، وحُدِّد سعرها بـ1.25 مليون دولار.

وتحمل النسخة المطبوعة التي تعتبر كنزاً أدبياً نادراً، والتي استحوذت عليها مكتبة بيتر هارينغتون المتخصصة في الكتب النادرة في وقت سابق من العام الجاري، مقابل مبلغ لم يُكشف عنه، ملاحظات وشروحاً كتبها المؤلف.