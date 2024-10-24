وهب رومية ينضم إلى لجنة تحكيم «أمير الشعراء»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت هيئة أبوظبي للتراث، انضمام الدكتور وهب روميّة، أستاذ الأدب القديم في جامعة دمشق، إلى عضوية لجنة تحكيم برنامج «أمير الشعراء» في موسمه الحادي عشر، لينضم إلى زميليه في لجنة تحكيم المسابقة، وهما الدكتور علي بن تميم والدكتور محمد حجو.

وللدكتور الناقد وهب روميّة سيرة حافلة بكثير من الإنجازات العلمية والخبرات العملية، إذ عمل أستاذاً زائراً ومعاراً في عدد من جامعات دول العالم، وتولى عدة مناصب إدارية وعلمية، منها: عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة دمشق بسوريا، ورئيس قسم اللغة العربية وآدابها في جامعة صنعاء باليمن، وهو عضو في مَجْمَع اللغة العربية في دمشق، وله مؤلفات نقدية مهمة عن الأدب العربي القديم والحديث، كما نال عدة جوائز، منها «جائزة الإبداع في مجال نقد الشعر» من مؤسسة عبد العزيز سعود البابطين للإبداع الشعري 2024، و«جائزة الدولة التقديرية» في سوريا 2020، و«جائزة أفضل كِتاب في الآداب والفنون والعلوم الإنسانية» من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي سنة 2007.