«دبي للثقافة» تثري معارف رواد المكتبات العامة بـ 37 ورشة

دبي (الاتحاد)

تقدم هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» لرواد مكتبات دبي العامة خلال نوفمبر عبر «مدارس الحياة» 37 ورشة إبداعية وتفاعلية تحت شعار «نحو حياة صحية»، حيث تسعى عبر أندية «الصحة والتغذية» و«السينما والتصوير» و«الفن»، و«التنمية الأسرية» و«الكتاب»، و«المهن» و«اللغات» و«الخط» و«الشطرنج» إلى إثراء معارف أفراد المجتمع وتطوير مهاراتهم الحياتية والإبداعية، وتعريفهم بطرق تحليل المعلومات الغذائية وإعداد الوجبات الصحية، وتوفر لهم فرصة تبادل الأفكار والآراء واستكشاف أسرار التصوير الفوتوغرافي، والسينما والفنون التشكيلية، وتعلم الخط العربي والزخرفة، وغيرها الكثير.

وستتضمن أجندة «مدارس الحياة» 37 ورشة إبداعية وتفاعلية، ومن بينها ورشة «مختبر الوجبات الخفيفة» التي تستضيفها مكتبة المنخول العامة، وفيها سيشرح الدكتور رونزا دياب أساليب دمج الفاكهة والخضراوات بطرق صحية، وستتولى فرق الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، تقديم ورشة «مهارات الإسعافات الأولية» التي ستقام في مكتبة هور العنز العامة، وتهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى الأطفال حول الأمن والسلامة، وتدربهم على طرق التصرف في حالات الطوارئ، في حين سيشرف فريق «دبي الصحية» على ورشة «قراءة البطاقة الغذائية» التي ستعقد في مكتبة الراشدية العامة، وسيتناول خلالها أهمية تحليل وفهم المعلومات الغذائية، وكيفية تقييم القيمة الغذائية للأطعمة، ما يساعد على اتخاذ قرارات صحية، كما تستضيف مكتبة الصفا للفنون والتصميم فعاليات «يوم الصحة والتغذية المفتوح»، وفيه سيكون الأطفال والعائلات على موعد مع مجموعة من المسابقات وأنشطة اللياقة البدنية الممتعة، وعروض الطهي المباشرة، وسيتاح للزوار فرصة الاستفادة من الاستشارات الصحية المجانية التي تحفزهم على تبني العادات الصحية.



ورش متنوعة

ستشهد مكتبة المنخول العامة تنظيم فعاليات «نادي السينما والتصوير» التي ستتضمن ورشة «حوار مع الكاميرا»، وفيها تبين علا اللوز كيف يمكن للكاميرا أن تكون أداة للتواصل وتحويل لحظات الحياة اليومية إلى أعمال فنية، فيما ستتيح علا لمشتركي ورشة «جولة تصوير على خور دبي» فرصة استكشاف المناطق الحيوية المحيطة بخور دبي، وتوثيق جمالياتها باستخدام الكاميرات، بينما سيتولى توما بيطار الإشراف على ورشة «إتقان اللقطة المثالية»، وفيها سيبرز فن التقاط اللحظة المناسبة لإبراز أبعاد الصورة وتأثيرها، كما سيوضح في ورشة «الإضاءة السينمائية» استراتيجيات الإضاءة السينمائية، وكيفية استخدام مصادر الإضاءة المختلفة لتحقيق التأثير المطلوب.

من جهة أخرى، تستضيف مكتبة الصفا للفنون والتصميم أنشطة «نادي الفن»، حيث سيقوم الفنان مجدي الكفراوي في ورشة «الطبيعة بلون واحد»، بإعادة تصور الطبيعة باستخدام اللون الأزرق فقط، وسيركز في ورشة «إتقان فن الأقلام الملونة» على تقنيات دمج الألوان والتظليل، وكيفية تحويل الأفكار إلى أعمال فنية مذهلة.

وسيتولى خبراء استوديو «ميداف» الإبداعي تعريف المشاركين في ورشة «فن الجواهر» على فن الجواهر عبر تشكيل المعادن، ما يتيح لهم التعبير عن إبداعاتهم بطرق جديدة، وستفتح مكتبة الصفا أبوابها أمام رواد «نادي الكتاب» لمناقشة كتاب «حيونة الإنسان» في جلسة تشرف عليها داليا أبو العطا، في حين ستقدم دجى بن فرج ورشة تفاعلية حول قصة «الأمير الصغير» لتحفيز التفكير الإبداعي لدى الأطفال.

وستحتضن مكتبة حتا العامة، فعاليات نادي «التنمية الأسرية» التي تتضمن ورشة «فن تقديم الأطباق»، وفيها ستكشف نور خوري عن أسرار الطهاة المحترفين في تقديم الأطباق، وستقدم جيهان صفر ورشة «مفاتيح الحياة» التي تمنح فيها المرأة مجموعة من الاستراتيجيات المبتكرة، مثل التحفيز الذاتي وإدارة الوقت لمساعدتها في تحديد أهدافها، والتغلب على التحديات التي تواجهها، بينما سيشرف محمد المكي على الجزء الثاني من الورشة التفاعلية «إتقان مايكروسوفت إكسل وإدارة البيانات»، التي ستنظم في مكتبة المنخول العامة ضمن فعاليات «نادي المهن» التي تشمل أيضاً ورشة «الارتقاء بالعلامة الشخصية وتطوير المعرفة»، وفيها سيشرح خبراء «لينكدإن» طرق بناء الملفات الشخصية على موقع «لينكدإن»، كما سيتولى خبراء «معهد اللهجة» تعريف زوار مكتبة الطوار العامة على استخدام ضمائر المذكر والمؤنث، وطرق صياغة الفعل المضارع في اللهجة الإماراتية، فيما سيتعلم زوار مكتبة المنخول العامة في ورشة «اللغة العربية في الطبيعة» كيفية وصف المشاهد الطبيعية واستخدام اللغة العربية بأساليب جديدة ومبتكرة.

وستشمل أجندة «مدارس الحياة» أيضاً ورش «نادي الخط»، حيث سيقدم عبد الرزاق المحمود لأعضاء مكتبة الطوار العامة ورشة «الخط الديواني الجلي»، وسيشرح مصعب الدوري في ورشته أهم تقنيات الزخرفة والتذهيب، وسيتولى محمد التميمي تعريف رواد مكتبة الصفا للفنون والتصميم على أساسيات خط الرقعة، وكيفية رسم حروفه بشكل إبداعي وجميل.