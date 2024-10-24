الجمعة 25 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

شراكة بين «مركز محمد بن خالد الثقافي» وجامعة أبوظبي

مريم حمد الشامسي وغسان عواد خلال توقيع مذكرة التفاهم (من المصدر)
25 أكتوبر 2024 01:12

هویدا الحسن (العين)

أخبار ذات صلة
وزير الاقتصاد في لبنان لـ«الاتحاد»: نشكر الإمارات على جهودها لإغاثة الشعب اللبناني
الإمارات تجدد الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة

بتوجيهات من الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، وفي إطار جهود تعزيز التعاون الثقافي والتعليمي في دولة الإمارات العربية المتحدة، أعلن مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي وجامعة أبوظبي بالعين، توقيع مذكرة تفاهم شاملة بينهما، وقع عليها من الجانبين، مريم حمد الشامسي، الأمين العام لمؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، والبروفيسور الدكتور غسان عواد، مدير جامعة أبوظبي.
تهدف هذه الشراكة الاستراتيجية إلى تعزيز التبادل المعرفي الثقافي والخبرات بين الجانبين، وتنفيذ مشاريع مشتركة تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدولة، وتشمل بنود المذكرة العديد من المحاور، أبرزها التعاون البحثي، وتنظيم الفعاليات، ودعم المبادرات المجتمعية، وتعزيز الوعي البيئي والتكنولوجي، وتمكين الشباب.
تسعى المؤسستان من خلال هذه الشراكة إلى بناء جسور التواصل بين الجامعات والمجتمع، وتوفير بيئة محفزة للإبداع والابتكار، كما تأتي هذه الخطوة تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة في دعم الثقافة والتعليم، وتعزيز مكانة الدولة كمركز علمي وثقافي في المنطقة.
وفي هذا الصدد، صرح البروفيسور د. غسان عواد، مدير جامعة أبوظبي، قائلاً: «تعتز جامعة أبوظبي بتوقيع مذكرة تفاهم مع مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي، لتعزيز التعاون في مجالات التعليم والبحث العلمي، ودعم جهود التنمية الثقافية والمجتمعية، هذه الشراكة تفتح آفاقاً جديدة، لتبادل المعرفة وتعزيز الهوية الوطنية، بما يساهم في بناء مستقبل مشرق لأجيالنا القادمة».

مؤسسات محمد بن خالد الثقافية
شما بنت محمد بن خالد
الإمارات
جامعة أبوظبي
أبوظبي
مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي
آخر الأخبار
أرادَ تطلق W رزيدنسز في دبي هاربر.. وجهة عصرية جديدة من ثلاثة أبراج فاخرة على الواجهة البحرية
اقتصاد
أرادَ تطلق W رزيدنسز في دبي هاربر.. وجهة عصرية جديدة من ثلاثة أبراج فاخرة على الواجهة البحرية
23 أكتوبر 2024
فلسطينيون يسيرون بين أنقاض المباني المدمرة في حي الشجاعية بغزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
قطر تستضيف جولة جديدة من مفاوضات التهدئة في غزة
25 أكتوبر 2024
دونالد ترامب وكامالا هاريس
الأخبار العالمية
«التصويت المبكر» يسجل أرقاماً قياسية مع احتدام المنافسة بين هاريس وترامب
25 أكتوبر 2024
جانب من المساعدات الإماراتية المقدمة إلى لبنان
الأخبار العالمية
وزير الاقتصاد في لبنان لـ«الاتحاد»: نشكر الإمارات على جهودها لإغاثة الشعب اللبناني
25 أكتوبر 2024
عناصر من الشرطة العراقية
الأخبار العالمية
العراق: قتل 9 إرهابيين بينهم 7 انتحاريين في الأنبار
25 أكتوبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©