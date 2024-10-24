شراكة بين «مركز محمد بن خالد الثقافي» وجامعة أبوظبي

هویدا الحسن (العين)

بتوجيهات من الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، وفي إطار جهود تعزيز التعاون الثقافي والتعليمي في دولة الإمارات العربية المتحدة، أعلن مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي وجامعة أبوظبي بالعين، توقيع مذكرة تفاهم شاملة بينهما، وقع عليها من الجانبين، مريم حمد الشامسي، الأمين العام لمؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، والبروفيسور الدكتور غسان عواد، مدير جامعة أبوظبي.

تهدف هذه الشراكة الاستراتيجية إلى تعزيز التبادل المعرفي الثقافي والخبرات بين الجانبين، وتنفيذ مشاريع مشتركة تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدولة، وتشمل بنود المذكرة العديد من المحاور، أبرزها التعاون البحثي، وتنظيم الفعاليات، ودعم المبادرات المجتمعية، وتعزيز الوعي البيئي والتكنولوجي، وتمكين الشباب.

تسعى المؤسستان من خلال هذه الشراكة إلى بناء جسور التواصل بين الجامعات والمجتمع، وتوفير بيئة محفزة للإبداع والابتكار، كما تأتي هذه الخطوة تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة في دعم الثقافة والتعليم، وتعزيز مكانة الدولة كمركز علمي وثقافي في المنطقة.

وفي هذا الصدد، صرح البروفيسور د. غسان عواد، مدير جامعة أبوظبي، قائلاً: «تعتز جامعة أبوظبي بتوقيع مذكرة تفاهم مع مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي، لتعزيز التعاون في مجالات التعليم والبحث العلمي، ودعم جهود التنمية الثقافية والمجتمعية، هذه الشراكة تفتح آفاقاً جديدة، لتبادل المعرفة وتعزيز الهوية الوطنية، بما يساهم في بناء مستقبل مشرق لأجيالنا القادمة».