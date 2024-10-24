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«جائزة البدر» تستقبل 3223 مشاركة من مختلف دول العالم

شعار جائزة البدر
25 أكتوبر 2024 00:05

الفجيرة (الاتحاد)
 أعلنت جائزة البدر، التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، ضمن مبادرة البدر، عن استقبال 3223 مشاركة من 65 دولة من مختلف حول العالم، في فئات الوسائط المتعددة، والخط، والرسم، والمنمنمات، والشعر.
بلغ عدد الأعمال المشاركة في فئة الوسائط المتعددة 22، واستقبلت فئة الخط المحلية والدولية مجموع مشاركات بلغ 586، في حين حظيت فئة الرسم ب 1859 مشاركة، فيما شارك في فئة المنمنمات 129 عملًا، وفي فئة الشعر 627 عملًا في فئتيه المحلية والدولية.
تهدف جائزة البدر إلى نشر محبة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم والسنة النبوية الشريفة العطرة، ودروسها وعبرها في المجتمع عامة والشباب والأطفال خاصة، وتشجيع تجسيد قيمها السمحاء عبر الأعمال الأدبية والفنية واستقطاب المبدعين فيها للمشاركة بأعمالهم وإبداعاتهم في هذا المجال من مختلف دول العالم.

جائزة البدر
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