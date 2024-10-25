%73 زيادة في طلبات المشاركة بـ«العين للكتاب»

أبوظبي (الاتحاد)

سجل مهرجان العين للكتاب 2024، الذي ينظمه مركز أبوظبي للغة العربية، نمواً كبيراً في عدد طلبات الناشرين للتسجيل في دورته الـ15، حيث وصل إلى 260 طلباً، بزيادة نسبتها 73% عن عدد المشاركين في الدورة السابقة، فيما استفاد نحو 137 عارضاً من خصم التسجيل المبكر الذي قدّمه المركز بنسبة 10%.

وفي سياق متصل، أعلن المركز تغيير موعد تنظيم المهرجان هذا العام لينطلق في 17 نوفمبر المقبل، ويستمر حتى الـ 23 من الشهر نفسه.

قال الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية: «يعكس حجم الإقبال على المشاركة في مهرجان العين للكتاب، وتوسع دور النشر وإصداراتها، نجاحَ منهجية التحول التي انتهجها المركز لجعل معارض الكتاب حدثاً متكامل العناصر، يحتفي بالكتاب بوصفه رمزاً أصيلاً لأوعية الحضارة في تجلياتها المختلفة من فنون وعلوم».

وأضاف: «نجح مهرجان العين للكتاب في أن يصبح نموذجاً للرؤية المتكاملة التي يتبناها المركز، في خدمة أهداف استدامة قطاع النشر المحلي، وتطويره، وجعل اللغة العربية مرتكزاً للصناعات الثقافية، وساحةً لتلاقي فئات المجتمع كافة، وكل أفراد الأسرة، ترجمةً لتوجيهات القيادة الحكيمة التي وضعت اللغة العربية مرتكزاً أساسياً من ضمن مرتكزات الهوية الثقافية، بوصفها المكنز الأهم لمنظومة القيم والتقاليد والسنع التي تأسست عليها دولة الإمارات، وانطلقت مسيرتها التنموية المتفردة التي تبدأ من الإنسان، وتنتهي عنده».

ويحتفي «مهرجان العين للكتاب» سنوياً بالمبدعين الإماراتيين، والعرب عبر برنامج ثقافيّ متنوّع يضمّ أنشطة وفعاليات مبتكرة تستهدف جميع فئات المجتمع، ويقدم برنامجاً خاصاً يحتفي بالشعر الشعبي، إضافة إلى عروض متنوعة وخصومات على العديد من الإصدارات المهمة.

وكانت نسخة العام الماضي من المهرجان استضافت 150 عارضاً قدموا نحو 60 ألف عنوان لكتب وإصدارات في مختلف المجالات، وبلغ عدد زواره أكثر من 95 ألف زائر، استفادوا من نحو 400 فعالية وأكثر من 500 ورشة عمل، وعرض تعليمي ترفيهي للأطفال والناشئة.

يقام المهرجان هذا العام على مساحة 2.472 متراً مربعاً، تم حجزها بالكامل قبل إغلاق باب التسجيل للمشاركة في 19 سبتمبر الماضي، والذي كان فُتح في 25 يوليو الماضي، علماً أن 75% من أجنحته تم حجزها خلال الأسبوع الأول فقط.