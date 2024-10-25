السبت 26 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

د. عبدالله الغذامي يكتب: من أين أنتِ؟

د. عبدالله الغذامي
26 أكتوبر 2024 00:56

تقول فتاة بريطانية إنها تعوّدت على سؤالين
الأول من أين أنتِ؟
أنا من بيرمنجهام
الثاني أقصد من أين أمك؟
هي من بيرمنجهام أيضاً
وهما سؤالان يأتيانها، لأنها ليست بيضاء، ولكن تشوبها سحنة سوداء، وتظل لهذا موضع استفهام يلاحقها لتثبت كل مرة أنها بريطانية، ولكنها في الحقيقة تجد أن غيرها دوماً يريد أن يقول لها إنها ليست بريطانية، رغم أنها لم تزر أفريقيا غير مرة واحدة في رحلة طبية تطوعية، ولا تعرف غير بريطانيا بلداً لها، ولهجتها تكشف عن إنجليزية عامية، كما هي لهجة وسط إنجلترا، باللكنة المعروفة عن تلك المنطقة، ولكن لهجتها العامية لم تنقذها ولم تتوقف قط عن مسعى إثبات بريطانيتها، كما أن إجابتها الأولى بأنها من بيرمنجهام لم تكن كافيةً، وتستغرب أن لا أحد يسأل عن أبيها لسبب لا تعلمه، ويكتفون فقط بها وبأمها.
ورغم أنها تجد بعد ذلك تقبلاً معقولاً لها، فإنها تظل تقع تحت الشعور بأنها لا تنتمي لهذا المكان وهذا ما يزعجها، وترى أن الأفارقة من بني جنسها ممن لهم علاقات مع أفريقيا أحسن حظاً منها لأن لديهم ذاكرةً لمكان رحيم يعتقدون أنه يشعر بهم، بينما هي لا تحس أن لها مكاناً يشعر بها، وعلامة ذلك هو طرح السؤال الذي يعذبها ويطلب هويتها، ويجعلها معلقةً في فراغ روحي وغربة نفسية. وهكذا يتحوّل كل لقاء لها مع البيض تحديداً لحظة تعذيب روحي يشعرها أنها خارج المكان.
كاتب ومفكر سعودي
أستاذ النقد والنظرية/ جامعة الملك سعود - الرياض

أخبار ذات صلة
د. عبدالله الغذامي يكتب: اللغة والإنسان
د. عبدالله الغذامي يكتب: أغنيةٌ قادمةٌ من الغيم
عبدالله الغذامي
الغذامي
آخر الأخبار
أرادَ تطلق W رزيدنسز في دبي هاربر.. وجهة عصرية جديدة من ثلاثة أبراج فاخرة على الواجهة البحرية
اقتصاد
أرادَ تطلق W رزيدنسز في دبي هاربر.. وجهة عصرية جديدة من ثلاثة أبراج فاخرة على الواجهة البحرية
23 أكتوبر 2024
طفل يتلقى جرعة من لقاح شلل الأطفال في غزة
الأخبار العالمية
بايدن يدعو إسرائيل إلى ضمان عملية التطعيم ضد شلل الأطفال
26 أكتوبر 2024
مركبات مدرعة تابعة لـ«اليونيفيل» تقوم بدورية في مرجعيون جنوبي لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«اليونيفيل» تخلي موقعاً في لبنان بعد هجوم إسرائيلي
26 أكتوبر 2024
جرحى في مستشفى كمال عدوان بغزة
الأخبار العالمية
«الصحة العالمية» تفقد الاتصال بطاقم مستشفى «كمال عدوان» في غزة
26 أكتوبر 2024
معبر المصنع الحدودي بين لبنان وسوريا (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: استهداف الحدود بين لبنان وسوريا يهدد شريان حياة رئيساً
26 أكتوبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©