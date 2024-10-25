«الشارقة للكتاب» يجمع بين شغف القراءة ومتعة الطهي في 47 فعالية

الشارقة (الاتحاد)

يشهد معرض الشارقة الدولي للكتاب 2024 في دورته الـ 43، التي تقام في الفترة من 6-17 نوفمبر المقبل، في مركز إكسبو الشارقة، تنظيم 47 فعالية طهي حيّة يقدّمها 17 خبيراً من كبار الطهاة العالميين، الذين يتوافدون من 13 دولة، منها أربع دول جديدة هي فيتنام، سلطنة عمان، سلوفينيا، ونيبال، ليقدموا للزوار تجربة فريدة تجمع فنون الطهي الحديثة مع عراقة النكهات الأصيلة.

يتميز الطهاة المشاركون في المعرض بكونهم مؤلفين لعدد من أشهر الإصدارات العالمية في فن الطبخ، والتي حاز عدد منها جوائز عالمية، وترجمت إلى أكثر من لغة، أو كتّاب في بعض المجلات العالمية، مثل «ذا تايمز». كما يحظى بعضهم بأكثر من 80 مليون مشاهدة لبرامجه وعروضه، إلى جانب طهاة حظيت وجباتهم بتقدير شخصيات عالمية مرموقة.

80 مليون مشاهدة

يشارك في «ركن الطهي» بمعرض الشارقة الدولي للكتاب، الشيف المغربية علياء القاسمي، التي تُعد من أبرز المبدعين في فنّ الطهي وسفيرة للمطبخ المغربي، والتي اشتهرت بقناتها «الطبخ مع علياء»، وحققت أكثر من 80 مليون مشاهدة. كما تشارك في المعرض الشيف البريطانية روبي بوجال، التي سطع نجمها في برنامج «ذا جريت بريتيش بيك أوف». وبفضل ظهورها في هذا البرنامج الشهير، كتبت روبي لمجلات مرموقة مثل GQ و«ذا تايمز».

إلى جانب هؤلاء، تبرز في المعرض الشيف العراقية لميس عطار باشي، التي حققت شهرة واسعة من خلال مزج النكهات الشرق أوسطية بالأساليب الحديثة، وأثبتت نفسها عبر برنامجها التلفزيوني «مائدة لميس» ومؤسَّستها «باشي فودز» في الولايات المتحدة. إضافة إلى الشيف الجنوب أفريقية زولا نيني، التي تستعرض خبراتها في فن الطهي، حيث تميزت بتأليف كتب طهي ناجحة وعملت طاهية مقيمة في برنامج «إكسبريسو». وهي مؤلفة العديد من كتب الطهي التي حققت مبيعات عالية.

جوائز مرموقة

من المشاركين أيضاً الشيف الفيتنامية البريطانية توي دييم فام، التي أسست مطعم «ذا ليتل فيت كيتشن» الحائز على جوائز مرموقة في لندن. وهي مؤلفة كتب حققت شهرة واسعة، ومستشارة في فن الطهي للمطاعم. ومن ضيوف «ركن الطهي» في المعرض، تبرز الشيف السلوفينية أنيتا شومر، التي تشتهر بخبز العجين المخمر وتبسيط طريقة إعداده، وهي مؤلفة عدة كتب ناجحة تُرجمت إلى لغات مختلفة، وحصلت على جوائز دولية في مجال الطهي.

أساليب عصرية

كما تستعد الشيف الإيرلندية آنا هو، لإبهار جمهور المعرض، من خلال مسيرتها التي جعلتها واحدة من كبار الطهاة. حيث افتتحت آنا مطعم «ميرتل» في تشيلسي، الذي تمزج فيه بين وصفات الثقافة الإيرلندية العريقة وأساليب الطهي العصرية.

إلى جانب هؤلاء، تبرز الشيف الجنوب أفريقية إلماري بيري، التي تميزت بإبداعها في فن تقديم الطعام وتصويره، وأصدرت كتابها «كوسبار»، الذي لاقى استحساناً كبيراً.

كما تشارك الشيف اللبنانية لينا سعد بخبراتها في مجال الطهي، وتشتهر بكتابها «رمضان إكسبريس» الذي فاز بجائزة «جورماند». وأخيراً، يشارك في المعرض الشيف الجنوب أفريقية موكجادي إتسوينج، التي تشتهر بترويجها للمأكولات الأفريقية الأصلية، وهي حاصلة على جوائز مرموقة مثل جائزة «جورماند» لكتب الطهي عن كتابها «فيجيليشس».

يتيح معرض الشارقة الدولي للكتاب للزوار فرصة لاكتشاف أفضل كتب الطهي التي تضم وصفات متنوعة لأشهر الأطباق العالمية. كما سيكون لديهم إمكانية الحصول على توقيعات من نخبة من أبرز طهاة العالم، مما يعزز تجربة القراءة والطهي، ويتيح لهم التواصل مباشرة مع المبدعين خلف هذه الوصفات المبتكرة.