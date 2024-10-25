الجمعة 25 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

«الشارقة للكتاب» عقدت 37 اجتماعاً في « معرض فرانكفورت»

أحمد بن ركاض العامري خلال اجتماع مع ناشرين في معرض فرانكفورت الدولي للكتاب
25 أكتوبر 2024 21:31

الشارقة (الاتحاد)
في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز مكانة الإمارة على خريطة الثقافة العالمية، قادت هيئة الشارقة للكتاب وفداً يمثل أبرز المؤسسات الثقافية في الإمارة ضمن فعاليات الدورة الـ 76 من معرض فرانكفورت الدولي للكتاب، الذي اختتم مؤخراً في ألمانيا، حيث عقدت الهيئة 37 اجتماعاً مع مجموعة من مؤسسات النشر وأصحاب المكتبات وخبراء صناعة النشر في العالم، للتعريف بالمشروع الحضاري لإمارة الشارقة بقيادة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حيث توجت تلك اللقاءات بتأكيد دور نشر أوروبية وعالمية مشاركتها في الدورة الـ 43 من معرض الشارقة الدولي للكتاب.
وأكد أحمد بن ركاض العامري، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب أن الشارقة، بقيادة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تواصل رفع علم دولة الإمارات العربية المتحدة وراية الثقافة الإماراتية والعربية من خلال مشاركتها في المؤتمرات العالمية والمبادرات والمعارض الثقافية الدولية، التي تمثل إضافة نوعية للثقافة الإنسانية، مشيراً إلى أهمية الإنجاز الذي حققته الهيئة بمشاركة مجموعة كبيرة من دور النشر العالمية في الدورة الـ 43 من معرض الشارقة الدولي للكتاب والفعاليات المصاحبة له.

أخبار ذات صلة
المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر تختتم مشاركتها في «فرانكفورت للكتاب»
«الشارقة للكتاب» تجمع 400 خبير ومتخصص في «المؤتمر الدولي للمكتبات»

وقال العامري: «بتوجيهات الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، عقدنا عشرات الاجتماعات واللقاءات مع نخبة من كبرى دور النشر الألمانية والأوروبية والعالمية، ضمن برنامج حافل، تجسيداً لأهدافنا الرامية إلى تعزيز التعاون مع المراكز الثقافية، وتوطيد جسور الحوار الثقافي وتنشيط الحراك المعرفي، والنهوض بحركة الترجمة والنشر والطباعة والتوزيع، إلى جانب دعم الكتّاب والناشرين والرسامين والمترجمين وجميع العاملين في صناعة النشر والصناعات الإبداعية، بما يسهم في بناء مجتمع المعرفة، مع تسليط الضوء على دور إمارة الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة في تحقيق هذا الهدف».
ضم وفد الشارقة في معرض فرانكفورت الدولي للكتاب كلاً من منشورات القاسمي، ودائرة الثقافة، والمنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر، ووكالة الشارقة الأدبية، ومنحة الترجمة، التابعة لهيئة الشارقة للكتاب، ومجموعة كلمات، وجائزة اتصالات لكتاب الطفل، حيث استعرضت كل جهة مبادراتها ومشاريعها أمام زوار المعرض، بهدف تعريفهم بمكانة الكتاب في الثقافة الإماراتية، وفي الوقت نفسه، لتعزيز فرص التواصل وتبادل التجارب والخبرات والممارسات الناجحة، بما يرسخ جسور التعاون الثقافي بين الشارقة والعالم.

هيئة الشارقة للكتاب
معرض فرانكفورت الدولي للكتاب
آخر الأخبار
أرادَ تطلق W رزيدنسز في دبي هاربر.. وجهة عصرية جديدة من ثلاثة أبراج فاخرة على الواجهة البحرية
اقتصاد
أرادَ تطلق W رزيدنسز في دبي هاربر.. وجهة عصرية جديدة من ثلاثة أبراج فاخرة على الواجهة البحرية
23 أكتوبر 2024
حاكم عجمان يعزي في وفاة عبدالله بن معضد الكتبي
علوم الدار
حاكم عجمان يعزي في وفاة عبدالله بن معضد الكتبي
اليوم 19:20
الممثل الأميركي أليك بالدوين أمام المحكمة (أرشيفية)
الترفيه
تطور جديد في محاكمة الممثل بالدوين في قضية مقتل مصورة
اليوم 22:09
أرتيتا يثير الشكوك حول ثلاثي «أرسنال»
الرياضة
أرتيتا يثير الشكوك حول ثلاثي «أرسنال»
اليوم 22:02
جوارديولا يؤكد غياب «الرباعي»
الرياضة
جوارديولا يؤكد غياب «الرباعي»
اليوم 22:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©