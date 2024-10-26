الأحد 27 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

منى القرق: «التراث السمعي والبصري» يشكّل ذاكرة المجتمع الإماراتي

منى فيصل القرق، المدير التنفيذي لقطاع المتاحف والتراث في هيئة الثقافة والفنون في دبي
26 أكتوبر 2024 21:28

دبي (الاتحاد)
أكدت منى فيصل القرق، المدير التنفيذي لقطاع المتاحف والتراث في هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، أن التراث السمعي والبصري يعتبر مصدراً قيماً للمعرفة بما يتضمنه من قصص وحكايات تجسد تنوع دبي الثقافي.
وقالت: «يشكل التراث السمعي والبصري ذاكرة المجتمع الإماراتي، ويعكس تفرد وثراء هويتنا الثقافية، وما يمتلكه التراث المحلي من عناصر ومفردات تجسد أصالة قيمنا وتقاليدنا وعاداتنا، وتوثق حرفنا اليدوية التقليدية، وما نتميز به من فنون موسيقية وشعبية، قادرة على إثراء الصناعات الثقافية والإبداعية ودعم السياحة الثقافية في دبي».
ولفتت إلى حرص «دبي للثقافة» على رفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع بأهمية صون التراث السمعي والبصري والمحافظة عليه، باعتباره كنزاً ثقافياً لا يمكن الاستغناء عنه، وقالت: "تسعى الهيئة إلى الاستفادة من كل أدوات التكنولوجيا الحديثة وتوظيفها في مجالات حماية وتوثيق التراث السمعي والبصري المحلي لضمان استدامته ونقله إلى الأجيال القادمة، وهو ما يتجلى في مشروع «ثقافة دبي وتراثها» على منصة Google للفنون والثقافة الذي يحتفي بتاريخ دبي وثقافتها، ويبرز ما حققته الإمارة من قفزات نوعية في المجالات كافة، ما يمنح الجمهور فرصة استكشاف ثراء مشهد الإمارة الثقافي والإبداعي، وهو ما يتماشى مع التزامات الهيئة ومسؤوليتها الثقافية التي تمثل إحدى ركائز أولوياتها القطاعية".

أخبار ذات صلة
«دبي لمسرح الشباب 15» ينطلق اليوم
رزيقة طارش.. شخصية العام المسرحية في «دبي لمسرح الشباب»
ذاكرة المجتمع
التراث السمعي والبصري
هيئة الثقافة والفنون في دبي
منى القرق
آخر الأخبار
برنامج CRISP خطوة جديدة من شركة أبفي لتعزيز الخبرات العلمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجال البحث والتطوير
علوم الدار
برنامج CRISP خطوة جديدة من شركة أبفي لتعزيز الخبرات العلمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجال البحث والتطوير
اليوم 13:29
سقوط أمطار على مناطق مختلفة من الدولة
علوم الدار
سقوط أمطار على مناطق مختلفة من الدولة
اليوم 17:06
حزب "الحلم الجورجي" الحاكم في جورجيا يحتفل بالفوز بانتخابات البرلمان
الأخبار العالمية
الحزب الحاكم في جورجيا يعلن تصدره انتخابات البرلمان
اليوم 22:46
توقيع اتفاقيات بين الهند وألمانيا بحضور رئيس الوزراء مودي والمستشار شولتس
الأخبار العالمية
شولتس يختتم زيارة الهند بعد توقيع 27 اتفاقية
اليوم 22:33
بونو يقترب من «حراسة» الهلال أمام النصر
الرياضة
بونو يقترب من «حراسة» الهلال أمام النصر
اليوم 22:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©