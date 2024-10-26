87 فعالية وورشة في «الكتب المصورة»

الشارقة (الاتحاد)

يجمع معرض الشارقة الدولي للكتاب، في دورته الـ43، عشاق الكتب المصورة «الكوميكس» والفنانين الطموحين، في الفترة من 6 حتى 10 نوفمبر المقبل في مركز إكسبو الشارقة، تحت شعار «هكذا نبدأ»، ويثري تجارب الجمهور بـ87 فعالية وورشة عمل، يقدمها نخبة من الرسامين والفنانين الموهوبين من جميع أنحاء العالم.

وتتوزع الفعاليات والورش على 14 موضوعاً، تتيح للحضور استكشاف تقنيات متنوعة مثل إنشاء القصص المصورة، والتمثيل الصوتي، وتطوير الشخصية، والتصميم ثلاثي الأبعاد، وغيرها، ويوفر للزوار فرصة استكشاف أساليب مبتكرة لتعزيز رؤاهم الإبداعية والتعلم من خبراء صناعة الكتب المصورة، لا سيما السرد القصص البصري، بما يسهم في تمكين الجيل القادم من فناني القصص المصورة.