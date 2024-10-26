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«أبوظبي للفَنِّ العام».. بينالي المدينة والنَّاس

«أبوظبي للفَنِّ العام».. بينالي المدينة والنَّاس
27 أكتوبر 2024 01:15

«محطة باصات أبوظبي»، إحدى النقاط الرئيسة لـ «بينالي أبوظبي للفَنِّ العام»، وهو معرض فني يحتفي بالفن المعاصر بجميع أشكاله، وسيقام بشكل دوري كل عامين، في كل من العاصمة أبوظبي ومدينة العين، والمقدم ضمن مبادرة «أبوظبي للفن العام»، التي أطلقتها دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، بهدف تعزيز الإرث الثقافي للمدينة. وتأتي النسخة الأولى لـ«بينالي أبوظبي للفن العام» لعام 2024، تحت شعار «للعامة»، بمشاركة أكثر من 70 فناناً محلياً وعالمياً، ويستمر لمدة 6 أشهر، ابتداءً من 15 نوفمبر المقبل. ومن بين أبرز الفنانين المشاركين في الحدث الأول من نوعه في المنطقة هم: «عفراء الظاهري» و«بيك فان دير بول» و«فرح القاسمي» و«قادر عطية» و«لورانس أبوحمدان»، «نيون كولي»، «راديكال كيمجي»، «سوبر فليكس»، «بيسويونغ».
حضور الفضاء العام لـ«محطة باصات أبوظبي»، الذي تم افتتاحه في عام 1989، في «بينالي أبوظبي للفن العام»، باعتبارها تمثل عمارة مجتمعية ممتدة في قلب الحياة اليومية للمدينة، تعكس رؤية نوعية للقائمين على الحدث، في كيفية بناء روابط إبداعية بين اللغة الوظيفية للمبنى في كونه محطة تقاطع وعبور لرحلات الناس اليومية، وفي ذات الوقت، فإنها تلهم الزوار نحو البحث باتجاه مفهوم المساحات المجتمعية المشتركة في الفضاء الإبداعي العام.

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