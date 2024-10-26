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التعليم والمعرفة

جائزة دبي للقرآن تشارك في «الشارقة الدولي للكتاب»

معرض الشارقة الدولي للكتاب (أرشيفية)
27 أكتوبر 2024 00:28

دبي (وام)
أعلنت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم مشاركتها في معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الـ43 التي ستقام في مركز إكسبو الشارقة خلال الفترة من 6 إلى 17 نوفمبر المقبل.
ستعرض الجائزة أكثر من 150 إصداراً من مؤلفاتها، بما في ذلك إصدارات جديدة تُعرض للمرة الأولى، تحت شعار المعرض لهذا العام «هكذا نبدأ»، والذي يجمع أبرز دور النشر المحلية والعربية والدولية.
وقال المستشار إبراهيم محمد بوملحة، مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية، ورئيس اللجنة المنظمة للجائزة، إن المشاركة تهدف إلى تعزيز الإستراتيجية الإماراتية الهادفة لنشر المعرفة وتشجيع القراءة كمنهج حياة في المجتمعات العربية والإسلامية.
  وأكد بوملحة حرص الجائزة على المشاركة في المعارض الثقافية داخل الدولة وخارجها، مشيراً إلى مكانة معرض الشارقة الدولي للكتاب كواحد من أهم المعارض على المستويين المحلي والإقليمي.
 ولفت إلى أن الإصدارات تشمل مجموعة متنوعة من الكتب في مجالات الدراسات القرآنية، والسيرة النبوية، والإعجاز العلمي للقرآن الكريم، والدراسات الفقهية، والتراجم والأعلام.

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