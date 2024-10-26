«الشارقة للكتاب» ينظم 87 فعالية وورشة عمل في «الكتب المصورة»

الشارقة (الاتحاد)

يجمع معرض الشارقة الدولي للكتاب، في دورته الـ 43، عشاق الكتب المصورة «الكوميكس» والفنانين الطموحين، في الفترة من 6 إلى 10 نوفمبر المقبل في مركز إكسبو الشارقة، تحت شعار «هكذا نبدأ»، ويثري تجارب الجمهور بـ87 فعالية وورشة عمل يقدمها نخبة من الرسامين والفنانين الموهوبين من جميع أنحاء العالم.

تتوزع هذه الفعاليات والورش على 14 موضوعاً تتيح للحضور استكشاف تقنيات متنوعة، مثل إنشاء القصص المصورة، والتمثيل الصوتي، وتطوير الشخصية، والتصميم ثلاثي الأبعاد، وغيرها، ويوفر للزوار فرصة استكشاف أساليب مبتكرة لتعزيز رؤاهم الإبداعية، والتعلم من خبراء صناعة الكتب المصورة، لا سيما السرد القصص البصري، بما يسهم في تمكين الجيل القادم من فناني القصص المصورة.

الكتب المصورة

يبتكر المشاركون في ورشة عمل «القصص المصورة الكبيرة» لوحات كتب مصورة بحجم كبير يمكن عرضها على الجدران أو استخدامها في الديكورات المسرحية، في حين تغطي ورشة «إنشاء غلاف كتاب مصور» التصاميم الجذابة لأغلفة الكتب المصورة، موفرة رؤية شاملة حول العناصر الأساسية المطلوبة لتحقيق هذا الهدف، والتي تشمل التركيب، وتصميم الشخصية، والموقع الفعال لعنوان الكتاب.

في ورشة «الرسوم المصورة ثلاثية الأبعاد»، سيعمل المشاركون على تصميم شخصيات فريدة باستخدام الصلصال وتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد، مع استكشاف تقنيات الانتقال من الفن الثنائي الأبعاد إلى الثلاثي الأبعاد. أما ورشة «التمثيل الصوتي للكتب المصورة»، فتقدم للمشاركين فرصة استكشاف الأداء الصوتي، وإضافة بعد حيوي لشخصياتهم المفضلة من الكتب المصورة.

جميع الأعمار

يلبي المعرض احتياجات عشاق الكتب المصورة من جميع الفئات العمرية، حيث يقدم مجموعة من الأنشطة المخصصة للأطفال الذين يمكنهم إطلاق العنان لإبداعاتهم في ورشة عمل «سلسلة مفاتيح صغيرة» من خلال تصميم سلاسل مفاتيح من عجينة البوليمر، وهي طين صناعي من مركب كيميائي. أما ورشة «مغناطيسات للثلاجة من عجينة البوليمر» فتدعو المشاركين الصغار لصناعة مغناطيسات يتم تعليقها على الثلاجة، بما يعزز مهاراتهم الفنية والحصول على تذاكر في نهاية الورشة.

وتعرف ورشة «تحضير صابون ناروتو» الأطفال على عملية صناعة صابون على شكل شخصيات كتب مصورة باستخدام القوالب الجاهزة. كما تشجع ورشة «الأبطال الخارقون الفضيون» الأطفال على تصميم شخصيات أبطال خارقين من ورق الألمنيوم، لتعزيز مهاراتهم الإبداعية اليدوية. وأخيراً، توفر ورشة «صمم شارات حقيبتك» مساحة إبداعية للمشاركين تمكنهم من تصميم شارات فريدة تعكس أسلوبهم الشخصي الفريد، لتزيين حقائبهم.