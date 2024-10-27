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التعليم والمعرفة

«النادي الثقافي العربي» يحتفي بالروائي الموريتاني يبّ حسن

«النادي الثقافي العربي» يحتفي بالروائي الموريتاني يبّ حسن
28 أكتوبر 2024 00:50

محمد عبدالسميع (الشارقة)

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نظم النادي الثقافي العربي في الشارقة، مساء أمس الأول، أمسية احتفائية بالكاتب يب مولاي حسن، الباحث في إدارة الدراسات بدائرة الثقافة، بمناسبة فوزه بجائزة «شنقيط للآداب» لعام 2024م عن روايته «نقوش مسوفية»، وهذه الجائزة هي أكبر جائزة أدبية موريتانية. وقال الدكتور عمر عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة النادي الثقافي: «إن هذا الاحتفاء يأتي في إطار ما درج عليه النادي من تثمين النجاحات التي يحققها روّاد النادي وأصدقاؤه في المجالات الثقافية، وفي إطار التزامه كناد عربي مهتم بكل ما يرفع من شأن الثقافة العربية، وشأن كتابها وأدبائها سعياً لإعلان شأنها. وثمن عبدالعزيز الرواية وعوالمها التي تقدم عوالم سردية جديدة على القارئ العربي، وتعرفه بجوانب من المجتمع والحضارة في موريتانيا بأسلوب روائي سلس وأصيل في ذات الوقت.

الرواية
النادي الثقافي العربي
الشارقة
الثقافة
موريتانيا
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