انطلاق المقابلات المباشرة لـ«أمير الشعراء 11»

أبوظبي (وام)

انطلقت أمس مرحلة المقابلات المباشرة لبرنامج «أمير الشعراء» بموسمه الـ 11، بمشاركة 150 شاعراً تأهلوا إلى هذه المرحلة لمقابلة لجنة التحكيم، التي تضم الدكتور وهب رومية، والدكتور علي بن تميم، والدكتور محمد حجو، من أجل الخضوع لاختبارات إضافية، يتم من خلالها اختيار قائمة نهائية من 20 شاعراً، يشاركون في الحلقات المباشرة على مسرح شاطئ الراحة في أبوظبي، للمنافسة على لقب «أمير الشعراء» والفوز ببردة الشعر وخاتم الإمارة.

كان البرنامج قد تلقى قصائد من نحو ألف شاعر، تم فرزها وفق معايير فنية ونقدية دقيقة من قبل لجان مختصة، ما أسفر عن اختيار 150 شاعراً للوصول إلى مرحلة المقابلات.